Soud kvůli požáru v Českém Švýcarsku míří do finále, čekají se závěrečné řeči

Muž je stále ve vazbě. V psychiatrické léčebně se k založení požáru přiznal, později to odvolal a trvá na tom, že v roce 2023 založil jen menší požáry na Děčínsku, včetně rozhledny na Vlčí hoře.

Hlavní líčení probíhá u krajského soudu už několik měsíců. Ve čtvrtek předvolaní svědci z řad policistů uvedli, že obžalovaný v jeden den několikrát změnil stanovisko týkající se všech požárů, jejichž založení je mu kladeno za vinu.

Před zadržením Lobotky, jenž byl tou dobou na psychiatrii, ho policisté převezli do Ústí nad Labem k výslechu. Po nasednutí do auta obžalovaný podle výpovědí svědků řekl, že jim musí sdělit něco důležitého. „A tím bylo to, že nezapálil žádný požár nikdy, nikde,“ uvedl svědek.

Už dřív se přitom Lobotka přiznal i k založení obřího požáru v Hřensku. Policisté se poté Lobotky zeptali, proč náhle mění svou výpověď, jeho přesnou odpověď si nepamatovali. Později Lobotka řekl, že způsobil menší požáry. „Proč takhle po celou dobu mění výpověď, to nevím,“ uvedl svědek.

Před soudem ve čtvrtek v pozici svědka vypovídal také Lobotkův kamarád. Řekl, že se většinou společně vydávali na túry po okolí, společně užívali marihuanu. „V tom období, kdy mělo začít hořet České Švýcarsko, tak jsme se s Jirkou párkrát viděli, a nemyslím si, že by byl v nějakém špatném psychickém rozpoložení,“ uvedl svědek.

Naposledy svědek Lobotku viděl v dubnu 2023, kdy si rovněž nevšiml jeho špatného psychického stavu. Svědek podotkl, že se s obžalovaným potkali náhodou. Tou dobou po Lobotkovi pátrala policie. „Po půl hodině rozhovoru za námi přijeli policisté, odvezli ho k legitimaci a od té doby jsem ho neviděl,“ uzavřel svědek.

Kvůli požáru se v červenci 2022 evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj šest tisíc hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun, ale nárokovaná škoda je vyšší.

24. července 2022