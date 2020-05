Rozsudek za vyloupené klenotnictví nepadl, organizátora stíhají v Británii

Podle policie je Dominykas Pivoras podezřelý, že také v Británii vyloupil klenotnictví a odnesl z něho zboží za zhruba 100 tisíc liber.

„Ze sdělení, které jsme nyní obdrželi, však nevyplývá, zda byl ve Velké Británii zadržen, nebo je na útěku a pátrá se po něm,“ sdělil předseda senátu Jiří Blažek.

„Toto si musíme ujasnit, protože od toho se bude odvíjet další postup v hlavním líčení,“ podotkl Blažek.

„Pokud by byl zadržen, tak by nebyly splněny podmínky řízení proti uprchlému. Hlavní líčení by se nemuselo konat celé znova, ale pokud by na tom trval, musely by být zopakovány podstatné důkazy,“ vysvětlil Blažek.

V jednací síni dnes měly zaznít závěrečné řeči obžalovaných a následně rozsudek. Kvůli nastalé situaci však senát odročil hlavní líčení na 18. června. Do té doby se dozví, zda je Pivoras v Británii zadržený.

Přepadení obchodu v teplické Krupské ulici se odehrálo 17. prosince 2018 dopoledne. Čtyři maskovaní lupiči, podle obžaloby Danas Pečiukonis, Vitalijus Ročka, Osvaldas Steponavičius a Donatas Zapolskis, uvnitř spoutali prodavačky, vedoucího a zákazníka a nastříkali jim do očí pepřový sprej.

17. prosince 2018

Pak sebrali přes šedesát kusů luxusních hodinek a také 135 tisíc v hotovosti. Celá akce trvala jen několik minut. Čtveřici policie dopadla za necelých čtyřiadvacet hodin v Praze.

1. listopadu 2019

Dominykas Pivoras považovaný za organizátora se činu nezúčastnil. O několik dní později byl zadržen policií na polsko-litevské hranici. Jel coby spolujezdec v autě, ve kterém se nacházela většina lupu. Tamní policisté ho ovšem vzápětí propustili.

Šoféra zadrželi a vydali do Česka. Jeho případ se však vyšetřuje odděleně. Dozoruje ho teplické státní zastupitelství.

Pokud jde o pětici obžalovaných, státní zástupkyně pro ně navrhuje tresty v rozmezí od 6 do 9,5 let. Ty nejnižší pro Steponavičiuse s Ročkou, kteří mají od začátku statut spolupracujících obviněných.

7. ledna 2020

Z dalších přítomných u hlavního líčení se přiznal také Zapolskis. „Velice lituji, že jsem se té akce zúčastnil. Je mi líto, že paní prodavačka je na tom špatně,“ uvedl. Jedna z prodavaček totiž trpí vážnými psychickými problémy. Naproti tomu Pečiukonis řekl, že je nevinný.

Další loupežná přepadení

V roce 2019 lupiči přepadli také klenotnictví v Chomutově a v Ústí nad Labem. Policie oba případy stále vyšetřuje, přičemž podezřelými jsou také Litevci. Pokud jde o ústecký obchod, vazebně stíhanými je šest mužů litevské národnosti.

29. června 2019

Jeden z nich podle kriminalistů figuroval také u loupeže v Chomutově a byl za to obviněn. Vyšetřovatelé stále pátrají po dalších dvou podezřelých z chomutovského přepadení.