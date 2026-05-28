Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Případ utýraného psa. Soud nechá vyšetřit klíčového svědka, sestry čelily konfrontaci

Miroslava Strnadová
  14:27
Soudní jednání v případu údajně utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Soudce se rozhodl přizvat dětského psychologa. Ten musí vyšetřit korunního svědka, kterým je nezletilý chlapec – synovec obžalované ženy a syn její sestry. Vztah žen je velmi napjatý. Proto také došlo na jejich konfrontaci přímo v jednací síni.
V rámci projednávání případu utýraného jezevčíka došlo u soudu v Teplicích ke...

V rámci projednávání případu utýraného jezevčíka došlo u soudu v Teplicích ke konfrontaci sester. Obžalovaná M. T. (v černém) tak stála tváří v tvář své sestře, která vystupuje jako svědkyně a svědčí v sestřin neprospěch. (28. května 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....
V Teplicích se konalo protestní setkání kvůli případu údajného utýrání...
V Teplicích se konalo protestní setkání kvůli případu údajného utýrání...
15 fotografií

Chlapec je klíčovým svědkem toho, co se v domácnosti obžalovaných V. T. a M. T., někdejších partnerů, před dvěma lety dělo a jak se k několikaměsíčnímu štěněti chovali. Obžalovaná je totiž jeho tetou a několikrát ho hlídala.

Při výpovědi před soudem při minulém hlavním líčení chlapec popsal, že viděl, jak obžalovaná hodila štěně proti stěně, že ho bila rukou nebo že partneři nedávali psovi jíst ani pít a že ho zavírali do klece.

Soud chce mít jistotu, že výpověď chlapce, který nyní navštěvuje třetí třídu, byla věrohodná. „Chci se spolehnout na soudní znalkyni, proto provede vyšetření chlapce a bude mít také k dispozici videozáznam jeho svědecké výpovědi,“ zdůvodnil soudce Miroslav Čapek. Znalkyně má objasnit schopnost pamatovat si události či zda chlapec nemá sklony k vymýšlení si.

Soud ve čtvrtek také podrobně zkoumal, zda dítě někdo k výpovědi, kterou soud vedl videokonferenčně, nenavedl. Vyslechnutí svědci, včetně pracovnice OSPODu, která byla u výslechu přítomna, to popřeli. Ovšem vyšlo najevo, že před samotným výslechem došlo k nežádoucí konfrontaci mezi obžalovanou a chlapcem. Podle jeho matky na něj obžalovaná slovně zaútočila a chlapec byl pak ze setkání rozklepaný.

Vztahy v rodině jsou toxické, řekla žena

Matka chlapce se tentokrát v soudní síni s obžalovanou, tedy svou sestrou, střetla. Soud provedl jejich konfrontaci. Z očí do očí si tak mohly vše vyříkat. Šlo o velmi napjaté setkání, které potvrdilo, že vztahy v rodině nejsou delší dobu dobré – sama svědkyně je nazvala toxickými.

Během konfrontace obžalovaná vinu na týrání psa odmítla. „Není pravda, že bych psovi ubližovala. Tvůj syn to nemohl vidět, nedělo se to,“ prohlásila obžalovaná s tím, že sestra je schopná ji obvinit, aby se pomstila.

Její sestra to odmítla a popsala, jak byl její syn po incidentu s hozením psa o zeď zaražený. „Po úmrtí psa mi sestra v SMS zprávě přiznala, že ho týrali,“ uvedla před soudem. Dále doplnila, že má na vše důkazy – SMS zprávy, hlasové nahrávky – a že tím, kdo lže, je obžalovaná.

Před soudem vypovídal také bývalý přítel obžalované. Ten popsal, že s ní zůstal v kontaktu i po rozchodu. Podle něj psovi neubližovala, naopak zmínil špatnou pověst obžalovaného, o které se v celých Teplicích prý vědělo.

Pár utýral jezevčíka, koluje Teplicemi. Psovrahu, křičel dav lidí pod okny

Podle obžaloby někdejší partneři jezevčíka týrali od listopadu 2023 do července 2024, kdy zvíře uhynulo. Mělo jít o důsledek uškrcení na vodítku přivázaném ke dveřím. Obžalovaní několikaměsíčnímu štěněti podle spisu odpírali jídlo a pití, bili ho a zavírali do klece na balkoně. Poté, co pes uhynul, ho pohřbili.

Policie se o případu dozvěděla se zpožděním. Trestní oznámení podal útulek Anidef, na který se obrátila právě sestra obžalované.

Hlavní líčení bude pokračovat 3. září. Soud chce přehrát video a zvukové záznamy. Zda padne verdikt, není jasné.

28. dubna 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení. Je to nebezpečný sadista, míní znalci

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Deset a půl roku vězení uložil ústecký krajský soud Karlu Novákovi za věznění a brutální znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku. Za další dvě znásilnění, která byla také součástí obžaloby, mu...

Ukrajinky a pak už nikdo. Kdysi luxusní hotel osiřel, majitel řeší budoucnost

Hotel Vladimir v Ústí nad Labem (květen 2026)

Hotel Vladimir v Ústí nad Labem je příkladem zajímavé architektury 80. let 20. století. Kdysi luxusní hotel zůstává už téměř rok prázdný. Společnost CPI, jeho vlastník, nicméně ujišťuje, že plány na...

Exposlanec Feri jde na svobodu. Pomohl mu posun v chování, zdůvodnil soudce

Dominik Feri na cestě do jednací síně Okresního soudu v Teplicích před jednáním...

Bývalý poslanec Dominik Feri odsouzený ke třem letům odnětí svobody za dvě znásilnění a jeden pokus o něj opustí vězení. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění, kterou...

Boxerská legenda Bytyqi už je Richter, bez -ová. Svatební oběd měli v mekáči

Svatba boxerské legendy Fabiany Bytyqi. Manželem se stal Marek Richter.

Malá svatba a netradiční hostina. Boxerská legenda Fabiana Bytyqi se po ukončení zářivé kariéry oblékla do bílého a už je z ní Mrs. Richter, jak napsala na sociální sítě. Na svatební oběd si...

Případ utýraného psa. Soud nechá vyšetřit klíčového svědka, sestry čelily konfrontaci

V rámci projednávání případu utýraného jezevčíka došlo u soudu v Teplicích ke...

Soudní jednání v případu údajně utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Soudce se rozhodl přizvat dětského psychologa. Ten musí vyšetřit korunního svědka, kterým je nezletilý chlapec – synovec...

28. května 2026  14:27

Vyoral opouští Ústí, posílí rivala Děčín? Hrubý: Lidé by měli v hospodách co řešit

Ústeckého Tomáše Vyorala brání Kryštof Kavan z Opavy.

Může jít o další šťavnatý přesun mezi rivaly, který vzbudí vášně a podpoří sledovanost basketbalové ligy. Tomáš Vyoral z ústecké Slunety do Děčína, kde už působil? První klub opustil, o druhém se...

28. května 2026  11:42

Tady nestůjte. Města vytlačují velká auta ze sídlišť, potíže se hromadí jinde

Dodávky odstavené v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem (květen 2026)

Teplice a Ústí nad Labem vymezily lokality, kde přes noc nesmějí parkovat nákladní auta a dodávky. Vozidla tak zůstávají na ulicích mimo sídliště, ale potíže působí dál. Vedle obyvatel z lokalit, kde...

28. května 2026  6:46

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...

27. května 2026  16:31

Je opravdu nutné? Soud zrušil léčení pro muže souzeného za požár u Hřenska

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozhodnutí o ústavním ochranném léčení, které justice uložila Jiřímu Lobotkovi v souvislosti s několika případy žhářství na Děčínsku. Odvolací Vrchní soud v Praze musí znovu...

27. května 2026  14:57

Na zřícenině hradu Šumburk vznikne vyhlídka, město k němu plánuje i cyklostezku

Zříceninu hradu Šumburk zkoumají archeologové. Budou tu několik let. (srpen...

Na zřícenině hradu Šumburk u Klášterce nad Ohří vznikne nový most přes hradní příkop a také vyhlídka. Plánuje to klášterecká radnice, jež hrad spravuje. V budoucnu pak má vést ke zřícenině...

27. května 2026  12:28

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Půl bytu u popelnice. Město chválí změny v ghettu, místní však tvrdí: Dál je to hrůza

Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem. (květen 2026)

Návštěvy úředníků a kontroly stavu budov. Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem, které je označováno za sociálně vyloučenou lokalitu a kde žijí převážně Romové, je už několik let pod větším dohledem...

27. května 2026  6:55

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

26. května 2026  15:18,  aktualizováno  15:40

Exposlanec Feri jde na svobodu. Pomohl mu posun v chování, zdůvodnil soudce

Dominik Feri na cestě do jednací síně Okresního soudu v Teplicích před jednáním...

Bývalý poslanec Dominik Feri odsouzený ke třem letům odnětí svobody za dvě znásilnění a jeden pokus o něj opustí vězení. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění, kterou...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nedvěd okouzlil moderátorky fotbalu. Nic bulvárního se nestalo, směje se Kubáňová

Fotbalová legenda Pavel Nedvěd s moderátorkami ústeckého fotbalu Joy (druhá...

Blízká setkání hvězdného druhu. Až legendární Pavel Nedvěd poletí na mistrovství světa jako generální manažer české reprezentace, může fotbalistům vyprávět o náhodném setkání s moderátorkami...

26. května 2026

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

26. května 2026  10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.