Pokus o dotační podvod po požáru v národním parku. Starosta dostal peněžitý trest

Obžalovaná byla i obec, soud ji v téže věci potrestal tříletým zákazem přijímání dotací a subvencí. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní se na místě odvolali, státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta, kterému hrozilo až osm let vězení, vinu odmítá. Vinu neprohlásila ani obec.
Soud začal případ projednávat v listopadu 2024, po změně soudce se pak jím začal znovu od začátku zabývat letos v únoru. Státní zástupce Lukáš Otipka v obžalobě uvedl, že starosta udělil pokyn k podání žádosti o dotaci v návaznosti na výzvu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) určenou na proplacení výdajů obcí na věci přímo související s požárem nebo preventivní výdaje k požární ochraně.
Ze stejného důvodu byly obžalovány Jetřichovice, které podle Otipky v rozporu se skutečností uvedly, že cesty byly při evakuaci obyvatel poškozeny. Při dřívějším výslechu obžalovaného bylo upřesněno, že šlo o jednu cestu se dvěma úseky. Dotaci stát dosud nevyplatil.
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Měli jsme na ni nárok, hájí starosta čerpání dotace po požáru v národním parku
Starosta u soudu již dřív vypověděl, že v době požáru byla v Jetřichovicích rozkopaná cesta kvůli opravě vodovodu a v obci byla dopravní uzávěra. Hotovo mělo být do konce srpna, práce se při požáru zastavily.
Do výkopu v té době podle starosty spadlo malé nákladní auto, které zatarasilo cestu. Cestu využívali i hasiči. Kdyby zapadla některá z cisteren, podle starosty by trvalo mnohem déle její vyproštění. Proto ho napadlo z preventivních důvodů opravit cestu za kostelem.
Požár vypukl nedaleko Hřenska v noci z 23. na 24. července 2022 a rozšířil se na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Evakuovat se 26. července kvůli požáru museli obyvatelé Vysoké Lípy, která pod Jetřichovice patří. Kny řekl, že jiná cesta než přes Jetřichovice neexistuje.
Obec v žádosti o dotaci uvedla, že se cesta poničila při evakuaci. Náhradní cesta byla podle starosty dokončena na začátku srpna. S budováním cesty a dalšími opatřeními souhlasil ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček a tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), uvedl Kny.
V žádosti o dotaci nebyla podle Otipky uvedena pravda, cesta byla opravována z jiných důvodů než kvůli požáru. Původně šlo o dvě cesty, během dotačního řízení jedna cesta byla vyškrtnuta a u druhé jde o cestu složenou ze dvou stavebních objektů.
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28. července 2022