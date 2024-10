Bodl kamaráda do srdce, viní muže obžaloba. Vrahu, křičeli na něj pozůstalí

Sinaj prohlásil vinu podle kvalifikace v obžalobě, podle které by mu hrozilo deset až 18 let vězení. Podle soudu ale vraždil s rozmyslem, přičemž v takovém případě muži hrozí odnětí svobody v rozmezí od 12 do 20 let. Proto soud jeho prohlášení viny nepřijal, akceptoval pouze prohlášení viny k výrobě a jinému nakládání s látkami s hormonálním účinkem.

Do jednací síně se dostavila i rodina a přátelé oběti v mikinách s jeho fotografií. Obžalovaného, který je od prosincové vraždy ve vazbě, přivedla eskorta. Justiční stráž musela vytvořit bezpečnostní uličku. Přítomní na muže pokřikovali „vrahu“, někteří se při pohledu na něj rozplakali. Síň zcela zaplnili, někteří museli čekat venku. Dorazily také dvě příbuzné obžalovaného, rovněž neudržely slzy. Na chodbě si během přestávky obě strany vyměnily emotivní názory.

Šestadvacetiletý Sinaj podle obžaloby po potyčce bodl svého kamaráda nožem do srdce. Obžalovaný během své výpovědi řekl, že po večeru stráveném po boku oběti a dalších lidí šel do své ložnice, jeho přítelkyně hosty včetně poškozeného vyprovodila ven z jejich domácnosti. Zanedlouho se však poškozený vrátil. Bušil na dveře a požadoval, aby ho Sinaj pustil zpátky k němu do bytu.

Obžalovaný se vrátil do postele, oběť podle něj však pokračovala, což ho rozčílilo. Poškozeného nechtěl pustit k sobě domů a začala strkanice, načež poškozený vyzval obžalovaného, aby šel ven. Sinaj uvedl, že měl strach, aby si oběť nepřivolala někoho na pomoc. Z ložnice si proto vzal nůž a vydal se před dům.

Obžalovaný podle svých slov opakoval kamarádovi, aby šel domů. „Hned si všiml, že mám v ruce nůž a začal pokřikovat, abych ho bodl. To pořád opakoval. Já jsem říkal ‚ne, jdi pryč, otoč se a jdi domů,“ uvedl Sinaj. Dodal, že kamarád mu po další potyčce dal pěstí do obličeje. Sinaj řekl, že se hodně naštval, uhodil svého kamaráda s nožem v ruce do obličeje a poté ho bodl do hrudníku.

Sinaj uvedl, že nebyl pod vlivem alkoholu, ale měl v sobě steroidy. „Hodně si vyčítám, proč jsem nezavolal policajty,“ řekl a dodal, že by tak dnes již učinil. Soudu řekl, že je stíhaný ještě za ublížení na zdraví v Británii. Se svým kamarádem prý nikdy před dnem vraždy neměl konflikt. Přiznal, že mu však při potyčce před vraždou vyhrožoval, že ho zabije. „Omlouvám se moc. Nechtěl jsem to udělat,“ vyřkl směrem k pozůstalým na výzvu zmocněnce. Uvedl také, že chce splatit odškodnění, které rodina požaduje.

Soud jednání odročil na 8. listopadu. Bude pokračovat výslech svědků. Soud chce také přehrát kamerové záznamy, které vraždu zachytily.