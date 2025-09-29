Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Autor: ,
  12:28
Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost. Muž podle obžaloby úmyslně surově zavraždil nožem svého otce a nezletilého syna, matku vážně zranil. Hájí se tím, že jednal ve stavu změněného vědomí.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Tragédie se stala v rekreační chatě v Domaslavicích koncem loňského roku poté, co žena vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven.

Podle obžaloby jí hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a zasadil jí nejméně 19 ran. Jen náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zraněná zemřela. Na pomoc manželce přiběhl její muž. Ten útok syna nepřežil. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na svého syna. Ten na místě zemřel.

„Se zabezpečovací detencí souhlasím. Já si uvědomuji, že jsem společensky nebezpečný,“ řekl pětačtyřicetiletý muž, který uvedl, že před činem měl čtyři měsíce v kuse na uších sluchátka a poslouchal různé zvuky. Za skutek mu hrozí až doživotí.

Ve stavu změněného vědomí při tragédii podle znalců nebyl, nevymizely jeho rozpoznávací nebo ovládací schopnosti. Muž trpí těžkou smíšenou poruchou osobnosti, která vede k úzkostem.

„Ovládací schopnosti mohly být sníženy, nebyly však vymizelé,“ uvedl psychiatr. Podle něj obžalovaný neumí kontrolovat své jednání a chování.

Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

Muž u soudu popsal, že se cítil být ohrožen na životě. Dnes zopakoval, že byl v Rusku a setkal se s Putinem. Podle psychiatra taková prohlášení mohou být účelová nebo to mohou být jeho projekce a přání. Únik do fantazie je podle psychiatra běžný u jedinců, kteří v životě selžou.

Obžalovaný se v minulosti léčil, ale ne systematicky. Psycholožka uvedla, že muž jedná pod vlivem emocí, má za sebou trestní minulost a nelze vyloučit, že by něco obdobného na svobodě v budoucnu spáchal znovu.

Muž řekl, že udělal 99 procent trestných činů pod vlivem alkoholu. U vražd tomu tak nebylo. „Já jsem tyhle tři lidi nejvíc miloval a spáchal jsem takovou strašnou věc, já byl úplně mimo,“ uvedl.

Zabezpečovací detence je ochranné opatření. Pachatelé detenci vykonávají ve zvláštních střežených ústavech pod dohledem vězeňské služby. „Výkon trestu odnětí svobody nevede k převýchově pachatele,“ uvedl psychiatr. Doživotí a zabezpečovací detenci navrhuje i žalobce. Soud ve věci zatím nerozhodl.

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého pětiletého syna, otce a málem také svoji matku, při hlavním líčení u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
Státní zástupce Vladimír Jan při čtení obžaloby.
Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce, malého synka a těžce zranil svou matku, míří do jednací síně Krajského soudu v Ústí nad Labem. (13. srpna 2025)
14 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

V Ústí našel obří skládku mamutích kostí. Do smíchu mi nebylo, líčí archeolog

Premium

Petr Lissek vedl záchranný archeologický výzkum při stavbě Justičního paláce v Ústí nad Labem. S kolegy učinil mimořádný, evropsky významný nález. Našli skládku kostí se zbytky 19 mamutů z období...

Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost....

29. září 2025  12:28

Nechceme no-go zónu, děsí nadále Tepličany plán města. To zatím přešlapuje

Nekonečný příběh hledání využití bývalé měnírny v teplických Trnovanech píše další kapitolu. Zastupitelé sice schválili odmítnutí už poskytnuté dotace na rekonstrukci, ale ve snaze využít areál v...

29. září 2025  9:26

Muž podle policie bodl v opilosti po hádce známého, za vraždu mu hrozí 20 let

Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a skončily úmrtím člověka. V noci ze soboty na neděli došlo podle vyšetřovatelů k vraždě na sídlišti v...

28. září 2025  18:19,  aktualizováno  29.9 9:03

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Frťala o Pardubicích: Nejsou nejslabší, desítky milionů za posily se projeví

Už 252 minut v kuse nedostali ligový gól, už 268 minut ho taky ze hry nedali. Fotbalisté Teplic své šňůry natáhli v bitvě nejhorších proti Pardubicím, z níž se mohli odpíchnout k lepším časům....

28. září 2025  17:38

Teplice - Pardubice 0:0, souboj dvou posledních týmů branku nepřinesl

Pardubičtí fotbalisté se od poslední příčky neodpoutali. V 10. kole Chance Ligy remizovali v Teplicích 0:0. Domácí tým nevyhrál poosmé v řadě, Východočeši zůstali v ligové sezoně i po 9 zápasech jako...

28. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:13

Šampionky narazily. Most musí v Evropské lize gumovat ztrátu na Francouzky

Šestibrankové manko budou gumovat házenkářky Mostu v odvetě 2. předkola Evropské ligy. Na palubovce francouzského Besanconu v sobotu padly 28:34 po vyrovnaném prvním poločase, druhý zápas se hraje na...

28. září 2025  14:30

Ústí ze Žižkova veze bod. A teď to poblázníme na Zbrojovku! žádá trenér

Fotbalisté Žižkova remizovali v nedělním domácím zápase 11. kola druhé ligy s Ústím nad Labem 1:1. Viktoria neprohrála čtvrté z posledních pěti kol a zůstala pátá s dvoubodovou ztrátou na druhou...

28. září 2025  12:48,  aktualizováno  13:34

Nejsevernější kostel kdysi odstřelili. Na odhalený půdorys se vrátí rodáci

V zaniklé vsi Fukov, jejíž území spadá pod město Šluknov na Děčínsku, se podařilo odhalit půdorys komunisty odstřeleného kostela svatého Václava. Na odkrytí zapracoval právě Šluknov, který se...

28. září 2025  8:20

Advantage Consulting, s.r.o.
FINANČNÍ ANALYTIK - 0,5 ÚVAZEK (35 - 38.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 38 000 Kč

Dalších 33 228 volných pozic

Nymburk porazil Slavii o třicet bodů. Děčín těsně zdolal USK, slaví také Pardubice

Nymburští basketbalisté odstartovali nový ligový ročník, v němž budou útočit na 21. mistrovský titul, jasným vítězstvím nad Slavií. V pražské hale Královka vyhráli úřadující šampioni 95:65....

27. září 2025  21:46

Nevšední vyhlídka na vrchu uprostřed Bíliny. Návštěvníci budou lávku otáčet

Na vrchu Chlum, který leží uprostřed Bíliny na Teplicku, roste nová vyhlídka. Architektonické řešení této stavby nabídne jednu velkou zajímavost – ocelovou konstrukci ve tvaru lávky, která bude navíc...

27. září 2025  8:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.