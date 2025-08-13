Osobně se znám s Putinem, tvrdí muž souzený za vraždu otce a pětiletého syna

Jednání začalo poučením obžalovaného, že může se státním zástupcem uzavřít dohodu o vině a trestu, případně takzvaně prohlásit vinu. Muž obě možnosti odmítl.
Na dotaz, zda se cítí vinen, odpověděl v češtině a následně i v ruštině: „Ano. Ne.“ Podotkl, že v obžalobě jsou chyby. „Není tam všechno. Nemůžu prohlásit vinu,“ uvedl a ohradil se proti přítomnosti médií. Směrem k přítomným novinářům pronesl, že se osobně zná s ruským prezidentem Putinem.
Senátu pak začal vyprávět, že pracuje pro vojenskou zpravodajskou službu a v minulosti byl agentem soukromých firem. Když ho předsedkyně senátu utnula s poznámkou, aby mluvil k věci, odvětil, že „udělá skandál.“
Posléze se uklidnil a začal vyprávět, že vždy žil spořádaně, než potkal partnerku, která brala drogy. „Kvůli ní jsem začal pít. Vlastně všechno, co se odehrálo v posledních letech, bylo kvůli ní.“
Pak čtyřiačtyřicetiletý muž opět zmínil Putina. „Když mu zavolám do Ruska, že potřebuji deset milionů, dostanu je,“ řekl a dodal, že svého času pracoval jako ředitel v chemičce.
Pak už se vyjádřil k žalovaným skutkům. „Když jsem je zabil, byl jsem mimo. Nechci do vězení. Chci speciální vězení pro lidi, kteří jsou třeba věřící, kteří mají speciální schopnosti. Parapsychologické schopnosti,“ vypověděl s dodatkem, že patří do detence.
Jak vyplývá z obžaloby, kterou měla redakce iDNES.cz možnost prostudovat, obžalovaný po výzvě matky, aby šel kouřit ven, jí nejprve hodil do obličeje pepř a pak popadl nůž.
„Sedící poškozenou strhl ze židle na podlahu, a když byla v pozici buď vkleče, nebo vleže na břiše, napadl ji opakovaným bodáním tímto nožem velkou silou do krku a trupu. Celkem jí zasadil nejméně devatenáct ran,“ stojí v obžalobě.
Žena se snažila bránit a křičela. Když to uslyšel její manžel, útočníkův otec, přiběhl jí na pomoc. Jakmile se k synovi přiblížil, ten obrátil nůž proti němu a jako smyslů zbavený do něj bodal. Neustal ani v momentě, kdy už byl otec mrtvý.
„Útok na poškozeného trval relativně delší dobu a byl vůči poškozenému veden i poté, co utrpěl bezprostředně ke smrti vedoucí bodnou ránu do přední plochy hrudníku,“ uvedl dále žalobce. Výčet všech zranění poškozeného zaplnil téměř celou stránku rozměru A4.
Jenže to nebylo všechno. Podle spisu obžalovaný následně popadl jiný nůž a zaútočil i na svého pětiletého syna. Bodal ho hlavně do krku.
„Zranění byla provázena spolykanou krví v žaludku, vzduchovou embolií, akutní nedokrevností orgánů, akutní rozedmou plic, ložiskovým otokem plic a otokem mozku,“ popisuje obžaloba. „Nezletilý těmto zraněním na místě podlehl, kdy příčinou smrti byl otok mozku, který se rozvinul na podkladě vzduchové embolie a přerušení krční míchy.“
Zanedlouho po činu přijela sanitka, kterou si ještě zvládla přivolat zraněná matka, než upadla do bezvědomí. A dorazili také policisté, kteří pachatele na místě zadrželi. Podle dostupných informací nebyl v době činu pod vlivem drog, léků ani alkoholu.
Poté byl muž převezen do psychiatrické léčebny a řešilo se, zda byl v době spáchání útoku příčetný a zda tedy může být trestně stíhán. Odborníci dospěli k závěru, že ano. Proto následně putoval do vazby.
Matka obžalovaného strávila po útoku několik měsíců v nemocnici. Že přežila, lze v podstatě bez nadsázky označit za zázrak.
Jak portál iDNES.cz informoval už dříve, matka mužova malého synka se v době spáchání činu nacházela ve vězení.
10. ledna 2025