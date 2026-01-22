Státní zástupkyně Tereza Frömmelová muže obžalovala ze tří trestných činů. Podle obžaloby nejméně od roku 2016 do září 2024 svoji manželku opakovaně napadal, čímž u ní vyvolal posttraumatickou stresovou poruchu.
Dále nelegálně držel dvanáct střelných zbraní, včetně samopalu a několika tisíc kusů střeliva. Třetí část obžaloby se týká drog. „Obžalovanému je kladeno za vinu, že podal omamnou látku – kokain – dvěma osobám a dále přechovával rostliny konopí,“ uvedla žalobkyně.
Jaký trest bude v případě uznání viny požadovat, nesdělila. Podle trestního zákoníku muži hrozí až osm let vězení.
Obžalovaný, jehož identitu redakce kvůli citlivosti případu neuvádí, vinu před soudem odmítl. Přečetl připravený text. „Jsem nevinen. Svoji ženu jsem miloval, daroval jsem jí veškerý svůj majetek značné hodnoty. Nikdy jsem jí neublížil,“ řekl s tím, že nechápe, proč ho obvinila. Na další otázky samosoudkyně odmítl odpovídat.
Žena požádala o výslech v nepřítomnosti manžela, protože jeho přítomnost v ní prý vyvolává značný psychický stres. Poté, co obžalovaný opustil jednací síň, líčila dlouhé desítky minut jejich více než třicetileté soužití. Mluvila o jeho nevěrách, psychickém teroru, vulgárních nadávkách i fyzickém násilí, které trpěla především kvůli dceři. Neměla přístup k penězům, o těch rozhodoval manžel.
Ženu stalkoval, urážel i poléval vroucí vodou, viní seniora. Doma měl arzenál zbraní
„Snažila jsem se ho ve všem poslouchat, plnila jsem jeho příkazy. Pořád se mu něco nelíbilo a pak bylo zle. Vždy to podal tak, že je to moje chyba,“ vylíčila.
Shazování ze schodů, polévání vroucí vodou
Chování manžela prý nabralo na brutalitě před 10 lety. Podle ní začal její muž hodně pít alkohol a brát drogy. Když byl pod jejich vlivem, byl prý násilnický. Mluvila o shazování ze schodů, napadání a strkání. Také ji prý několikrát polil vroucí vodou. Údajně ji také nutil, aby užívala drogy i ona, což odmítla a jen předstírala, že si je vzala.
Na policii se podle svých slov bála jít, protože její manžel je v místě, kde žijí a podnikají, známou osobou a má kamarády u policie. U sebe také nosil revolver, a žena se ho proto bála.
Teror se podepsal na jejím zdravotním stavu a dlouhodobý stres zaháněla alkoholem. Uvedla, že musela vyhledat odbornou psychologickou pomoc a užívala antidepresiva.
Vše vyplavalo na povrch před dvěma lety víceméně náhodou. Při rutinní kontrole zbraní a zbrojního oprávnění žena nedokázala policii vysvětlit, kde jsou všechny její legálně držené zbraně. „Byly to manželovy zbraně, které na mě dříve převedl poté, co přišel o zbrojní průkaz. Proč o něj přišel, nevím. Říkal: ‚Co nevíš, to nepovíš.‘ Ke zbraním jsem neměla přístup,“ vysvětlila.
Žena se psychicky sesypala a před policisty začala mluvit o pekle, které doma údajně zažívá.
Přes všechna příkoří žena nepožádala o rozvod, žádost nepodal ani její manžel. Žijí odděleně a přou se o majetek. Před několika lety muž dům a restauraci na Děčínsku přepsal na manželku. Krátce poté si to rozmyslel a chtěl darovací smlouvu zrušit. Žena vypověděla, že ji kvůli tomu ohrožoval střelnou zbraní, ale neustoupila. „Vše zdědí naše dcera,“ sdělila.
Další soudní líčení je v plánu na březen.