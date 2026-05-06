Kárání za přípravu spisu i genetické testy. Soud rozplétá nelegální prodej psů

Miroslava Strnadová
  14:48
Okresní soud v Teplicích projednává kauzu údajně nelegálního prodeje štěňat. Podle kriminalistů Michaela V. lhala, že provozuje řádnou chovnou stanici, a podvedla tak dvě desítky kupujících, kteří se domnívali, že si pořizují čistokrevná štěňata plemene American Bully s průkazem původu. Během tří let si tak podle obžaloby přišla na 805 tisíc korun.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle závěrů vyšetřování figuruje v případu celkem 21 poškozených.

„Úmyslně a za účelem zisku nabízela prostřednictvím internetového portálu štěňata plemene American Bully. Deklarovala, že mají průkaz původu, jsou očkovaná, čipovaná a pocházejí z chovné stanice Top Czech Bully, ačkoliv tato stanice není registrovaná. Průkazy původu k jednotlivým psům v dohodnuté lhůtě buď nedodala vůbec, nebo jen částečně,“ popisuje obžaloba.

Za podvod a neoprávněné podnikání hrozí ženě až osmileté vězení. Jaký trest pro ni bude dozorující státní zástupce požadovat, není nyní jasné.

Případem se soud zabývá od loňského listopadu. Ve středu proběhly výslechy dalších svědků. Jedna z poškozených popsala, jak ji zaujal inzerát a konkrétní pes na fotografii. „Domluvili jsme se na částce 120 tisíc korun. Zaplatila jsem zálohu 100 tisíc s tím, že zbytek doplatím při předání. Poté ale začaly problémy v komunikaci. Obžalovaná nám vybraného psa odmítla prodat s tím, že je cena příliš nízká a chce 170 tisíc,“ vypověděla svědkyně.

Když chtěla zálohu vrátit, chovatelka to odmítla s tvrzením, že peníze už nemá. Svědkyně nakonec od obžalované koupila jiného psa za původně dohodnutou cenu, ke štěněti však podle svých slov nedostala veškeré slibované dokumenty.

Jiná žena vypověděla, že si od chovatelky pořídila psa za 40 tisíc korun. Štěně podle ní nebylo čipované a po několika měsících se u něj objevily zdravotní komplikace s kyčlemi.

Obchodník se psy falšoval doklady, některá zvířata po prodeji uhynula

Soudce Dominik Pašek po výslechu svědků jednání odročil na druhou polovinu května. Vzhledem k rozsahu dokazování nepředpokládá, že by rozsudek padl v nejbližších měsících.

„Dokazování je poměrně komplikované. Spis nebyl z přípravného řízení ideálně připraven a velkou část okolností si musí soud došetřit sám. Je nutné vyslechnout všechny poškozené a objasnit původ psů,“ vysvětlil soudce.

Soud se mimo jiné chystá nařídit genetické testy prodaných zvířat. „Je potřeba ověřit, jestli jsou prodaná štěňata od rodičů, od kterých jsou deklarovány,“ uvedl.

Vyslechnout chce také slovenského chovatele, od kterého má pocházet jeden z rodičů prodaných štěňat.

