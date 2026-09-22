Trestná činnost skupiny trvala podle vyšetřovatelů nejméně od listopadu 2024 do února 2025, kdy podle obžaloby organizovala neoprávněné překročení české státní hranice migrantů, kteří přicestovali přes Rumunsko a Maďarsko.
„Za převoz každého člověka z Maďarska obžalovaní vybírali 100 eur, z Rumunska 150 eur,“ uvedla státní zástupkyně Denisa Vaníčková v obžalobě čítající přes 90 stran. Do Rumunska a Maďarska se běženci dostali z Asie.
Podezřelé zadrželi policisté v Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze. Kauzu dozorovalo Okresní státní zastupitelství v Teplicích. Protože ale není u teplického soudu jednací síň, kam by se obžalovaní s obhájci, dvěma tlumočnicemi a vězeňskou eskortou vešli, koná se hlavní líčení v Litoměřicích.
Ve skupině jsou čtyři ženy. Nikdo se k trestnímu řízení nepřipojil s nárokem na uplatnění škody.
Jeden z obžalovaných, podle státní zástupkyně hlavní organizátor převozu migrantů, je ve vazbě.
Česká republika je pro nelegální migranty téměř výhradně tranzitní, nikoliv cílovou zemí.