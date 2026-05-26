Feri opět u soudu. V Teplicích podruhé řeší jeho žádost o propuštění z vězení

Miroslava Strnadová
  8:49aktualizováno  9:00
Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Zdejší soud už podruhé projednává jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. První pokus letos v lednu nevyšel – teplický soudce tehdy žádost zamítl s tím, že se Feri nepolepšil. Odsouzený politik následně uspěl se stížností u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který původní zamítnutí zrušil a nařídil nové projednání.
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Dominik Feri byl pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Žádost podal po odpykání poloviny trestu.

Letos v lednu teplický soudce Jaroslav Malchus jeho žádost zamítl. Feri tehdy argumentoval, že se polepšil. Odmítl se ale ke spáchaným skutkům doznat.

Státní zástupce Ondřej Lang tehdy uvedl že odsouzený sice splnil formální podmínky, tedy že vykonal část trestu a že má kladné hodnocení věznice, ovšem postrádal u něj projev sebereflexe.

Dominik Feri proti rozhodnutí teplického soudu podal stížnost. Krajský soud v Ústí nad Labem následně v neveřejném jednání verdikt prvoinstančního soudu zrušil a vrátil ho k novému projednání. Podle odvolacího soudu nebylo zamítnutí Feriho žádosti dostatečně odůvodněné a podložené důkazy.

Krajský soud teplickému soudu vytkl mimo jiné, že nevyslechl vězeňskou psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga, kteří s Ferim ve vězení pracují. Současně mu vyčinil i kvůli nedodržení zákonných termínů, a to termínu projednání Feriho žádosti od jejího podání a termín pro vypracování písemného usnesení rozsudku.

Před pár dny jiný soud Feriho zprostil obžaloby v případu dalšího znásilnění, kterého se měl dopustit už v roce 2015. Podle státního zastupitelství si během styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Obžaloba navrhovala 12 měsíců za mřížemi, Obvodní soud pro Prahu 3 byl ale jiného názoru a označil Feriho zatím nepravomocně za nevinného.

Soudce Marek Bodlák uvedl, že skutek nelze označit jako trestný čin znásilnění. Feri se totiž nedopustil vyhrožování násilím ani jinak poškozenou nevydíral.

Feri opět u soudu. V Teplicích podruhé řeší jeho žádost o propuštění z vězení

