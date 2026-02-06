Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři

Miroslava Strnadová
  15:08
Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim provedli troufalou loupež. Přepadli v domě muže, aby se zmocnili jeho vozu a vydali se k Baltskému moři do Polska. Jejich útěk ukončilo až dramatické policejní pronásledování se střelbou.

Státní zástupce nezletilé obžaloval ze dvou trestných činů - loupež a porušení domovní svobody. Mladíci ve věku 15 a 16 let se před soudem k činu doznali a svého činu litovali.

I když zákon za daný delikt umožňuje uložit až pět let vězení, soudkyně uložila mírnější postih. Iniciátor loupeže, šestnáctiletý chlapec, dostal 16 měsíců vězení s podmínkou na tři roky. Jeho o rok mladší komplic vyvázl s ročním trestem odloženým na dva roky.

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

„Obžalovaní spolupracovali, doznali se a mají čistý trestní rejstřík a dobré rodinné zázemí,“ vysvětlila soudkyně Monika Němcová uložení podmíněných trestů. Podle ní je pravděpodobné, že se oba poučí a zákon už znovu neporuší. „Pokud by se jednalo o plnoleté pachatele, bylo by na místě uložit nepodmíněný trest,“ dodala.

Státní zástupce nezletilé obžaloval ze dvou trestných činů - loupež a porušení domovní svobody. Mladíci ve věku se před soudem k činu doznali a svého činu litovali. (6. února 2026)

Verdikt nad mladším chlapcem je pravomocný. U staršího chlapce žalobce podal odvolání. Požadoval totiž vyšší trest, a to roční vězení.

„S podmíněným trestem nejsem spokojen. Domnívám se, že ten skutek je natolik závažný, že je na místě na pachatele působit důrazněji,“ uvedl žalobce Jindřich Vít s tím, že právě starší chlapec byl iniciátorem loupežného přepadení a také obstaral zbraň.

Pečlivě se nachystali

Podle obžaloby připravovali mladíci plán na krádež vozidla několik týdnů Na akci se pečlivě nachystali, vše naplánovali, starší obstaral pistoli a také falešné registrační značky na auto, a rozdělili si role.

„Podrobně se domluvili na tom, že z vytipovaného domu odcizí klíče od auta. Do domu měl vniknout jeden z nich, zatímco druhý měl hlídat venku a přes vysílačku hlásit pohyb osob a vozidel v okolí,“ popsal žalobce.

Mladíci s ukradeným autem plánovali odjet za hranice. Jejich cílem bylo pobřeží Baltského moře v Polsku. Podle spisu v cizině chtěli pracovat. Pro případ, že by legální obživu nesehnali, měli v záloze plán B – vykrádání čerpacích stanic.

K samotnému činu vyrazili loni 8. října ráno. Poté, co dorazili k domu, starší mladík se pokusil vniknout dovnitř. Hluk však vyrušil majitele domu, který otevřel dveře a stanul tváří v tvář mladému lupiči. Útočník na muže vytasil plynovou pistoli a donutil ho k vydání klíčů od vozu. Při odchodu muži pohrozil, aby nevolal policii.

10. října 2025

Na ulici se lupič setkal se svým mladším komplicem, který podle plánu hlídkoval, a oba v odcizeném automobilu odjeli. Krátce se ještě zastavili doma pro osobní věci, vyměnili registrační značky a zamířili k hranicím. První noc chtěli strávit na polní cestě u Hrádku nad Nisou. Pak chtěli pokračovat dál.

Ujeli ale jen pár kilometrů. Policie mezitím vyhlásila po vozidle i pachatelích celostátní pátrání. Policejní hlídka automobil spatřila nedaleko České Kamenice a začala ho pronásledovat.

Mladíci se pokusili zmizet na polní cestě, kde z auta vyskočili a začali utíkat. Policisté museli použít varovné výstřely. Mladší se po střelbě zastavil a policisté ho zadrželi. Starší hoch zmizel v lese. Policisté ho dopadli o několik hodin později.

6. února 2026  15:08

