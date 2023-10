Řidičák získalo podvodem 700 lidí. Provozovatelé autoškol dostali podmínky

Dohody o vině a trestu uzavřel žalobce Lukáš Otipka s obžalovanými v červnu. Jeden z provozovatelů autoškoly Patrik Baranovič u soudu řekl, že za jednoho žadatele se platilo nejprve tři tisíce korun, později čtyři tisíce. Majitel jiné autoškoly Karel Krolop uvedl, že doznává, že při zkoušce radil a jednomu z komisařů dal pět tisíc korun jako peněžitý dar, za což měli uchazeči z jeho autoškoly „úlevy“ u zkoušek.

„Jednomu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody ve výměře tří let se stanovením zkušební doby v délce čtyři roky a peněžitý trest ve výši 600 tisíc korun,“ uvedl Otipka. Druhému obžalovanému uložil soud podmíněný trest 18 měsíců se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 300 tisíc korun.

Soud bude pokračovat v hlavním líčení v listopadu a dále má naplánovaná jednání zatím do března příštího roku.

V následujících týdnech rozhodne o podnětu k vzetí do vazby tlumočníka Georgese Mangy kvůli ovlivňování svědků. Ten u soudu vinu popřel, řekl, že pomáhal cizincům, pokud potřebovali získat český řidičský průkaz. Sám je podle svých slov před zkouškami doučoval.

Odmítl, že by klikal u některého z uchazečů při závěrečné zkoušce na klávesnici. Obžalován je také jeden ze zkušebních komisařů, druhý během trestního stíhání zemřel.

Pojďte znovu ke zkoušce

Řidičský průkaz podle státního zástupce neoprávněně získalo nejméně 722 lidí z celé republiky.

Policie se obrátila na správní úřady v obcích, které mohou neoprávněně získané řidičské průkazy odebrat nebo vyzvat dané žadatele, aby složili zkoušku znovu. Drtivá většina žadatelů policistům řekla, že zkouška se odehrála řádně. Na 400 z nich čelí obvinění z křivé výpovědi.

Společenská škodlivost jednání obžalovaných je podle žalobce obrovská, a to v tom směru, že se na silnice dostala řada lidí, kteří by na nich neměli co dělat.