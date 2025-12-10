Mentálně postiženého uklízeče střelil do hrudi a obličeje, vězení unikne

Miroslava Strnadová
  11:16
Peněžitým trestem potrestal Okresní soud v Chomutově muže z Vejprt, jenž v létě postřelil klienta místního domova pro mentálně postižené vzduchovkou. Vadil mu hluk, který dělal při uklízení. Podle justiční databáze rozhodla soudkyně trestním příkazem bez nařízení hlavního líčení. Střelec s trestem souhlasil, rozsudek je tak pravomocný.
Incident se odehrál v neděli 27. července před devátou hodinou dopoledne. Jednačtyřicetiletý muž z okna bytového domu dvakrát vystřelil ze vzduchové pušky na poškozeného, který v tu chvíli uklízel listí na terase místní restaurace. Po zadržení policistům řekl, že jej rušily zvuky úklidových prací a že kvůli tomu nemohl spát.

„Obviněný pod vlivem alkoholu dvakrát vystřelil z okna svého bytu ze vzduchové pušky a diabolkou poškozeného zasáhl do hrudníku a do obličeje, dvanáct milimetrů vedle levého ucha,“ uvedla samosoudkyně Vladimíra Kopřivová. Poškozený muž utrpěl lehké zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici.

Soud útočníkovi za přečiny ublížení na zdraví a výtržnictví vyměřil peněžitý trest 30 tisíc korun. Tato částka byla stanovena v 150 denních sazbách po 200 korunách. Hrozily mu až tři roky vězení.

Obviněný v rámci rozsudku přišel o svou zbraň. Soud nařídil propadnutí vzduchové pušky, jež neměla výrobní číslo, a souboru 472 diabolek.

10. prosince 2025  11:16

