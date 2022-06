Jezdil s písmenem Z na autě, v mobilu měl Putina. Soud cizince vyhostil

Pětatřicetiletý Arend Thiele přijel 26. března letošního roku do Česka, přičemž svůj vůz „vyzdobil“ symbolem „Z“ v barvě oranžovo-černé, nebo-li v barvě svatojiřské stužky. Tou se značí stoupenci ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu.

Písmeno „Z“ se nejdříve objevovalo na ruské vojenské technice mířící na Ukrajinu, následně ho převzala ruská propaganda. Obecně je vnímáno jako vyjádření podpory ruské invaze na Ukrajinu. Symbol byl navíc doplněný hashtagem v ruském jazyce „Své neopustíme“. Tento hastag měl vytištěný na papíru, který měl nalepený na zadních dveřích vozu.

V České republice obžalovaný ujel asi 40 kilometrů, než si ho všimla policejní hlídka. „Nejdříve nám tvrdil, že písmeno „Z“ je na podporu nějakého závodu v Berlíně. To se nám ale nezdálo, protože měl v autě další věcí s ruskou tématikou. Chtěl symbol sundat a pokračovat dál s tím, že se nic nestalo,“ vypověděl policista.

Cizince policisté zadrželi a následně byl obžalován z přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

„Obžalovaný jeho spáchání popírá, v přípravném řízení uvedl, že symbolem „Z“ podporoval Ukrajinu a chce, aby se spojila s Ruskou federací. Co symbol znamená údajně neví a neví, že ho používá ruská vojenská technika. Nicméně však nedokázal vysvětlit, co je na tomto symbolu ukrajinského. V kontextu s dalšími zajištěnými důkazy je ale jeho výpověď nepřesvědčivá a účelová,“ uvedl státní zástupce Jiří Pražák.

V mobilním telefonu obžalovaného se navíc podle něj nacházel ruský propagandistický materiál, válečné fotografie, fotografie Vladimira Putina, či fotografie hořící vlajky Evropské unie. Pročítal si také články o tom, že používání symbolu „Z“ je někde trestné.

Kriminalisté zjistili, že v den zahájení ruské invaze na Ukrajinu si do telefonu stáhl svoji starší fotografii, na které je oblečen do trička s portrétem ruského prezidenta Vladimíra Putina a textem, že plní boží úkol.

„To svědčí o tom, že je dlouhodobým podporovatelem ruské agrese vůči Ukrajině,“ upozornil Pražák.

Soudkyně: Jednání za hranicí klukoviny

„Jednání obžalovaného nepředstavuje schvalování zločinu proti míru, ke kterému došlo v dávné minulosti, ale který se děje právě teď a významně ovlivňuje naši současnost a budoucnost. Pokud nebudou jednání tohoto druhu výrazně postihována, přispějete to v delším časovém horizontu k úspěchu ruské hybridní války vedené mimo jiné i prostřednictvím dezinformací, jejímž cílem je nepochybně také podlomit vůli občanů demokratického západního světa vzdorovat ruské agresi a nadále podporovat Ukrajinu,“ dodal státní zástupce.

Pro obžalovaného navrhl kromě čtyřletého vyhoštění, také peněžitý trest ve výši několika desítek tisíc korun. Od této části trestu soudkyně upustila s vysvětlením, že vzhledem k nepřítomnosti obžalovaného u soudu, neměla možnost seznámit se s jeho finanční situací.

„Ono mít vlastní názor, i to fandění Rusku by v podstatě nebylo nic špatného, kdyby to neventiloval na veřejnosti způsobem, jakým učinil. V kontextu dalších důkazů jeho jednání bylo za hranicí klukoviny,“ uvedla mimo jiné samosoudkyně při zdůvodnění rozsudku.

Ten není pravomocný, obžalovaný má možnost se odvolat ke krajskému soudu. Žalobce se práva na odvolání přímo na místě vzdal.