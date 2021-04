Politika soudí za objednání žhářského útoku, shořel vůz náměstka primátora

K útoku došlo 25. září 2018 v nočních hodinách necelých 14 dní před komunálními volbami. Matěj Drbohlav, který v té době pracoval jako PR manažer hnutí PRO Zdraví a Sport, podle obžaloby navedl svého známého, aby podpálil Dindovo rodinné auto.

O trestu pro tohoto údajného žháře bude soud rozhodovat zvlášť v jiném hlavním líčení.



Podle spisu Drbohlav svému známému osobně ukázal místo bydliště Davida Dindy. Útočník pak nejdříve zapálil pneumatiku náměstkova vozu, ale oheň se dál nerozšířil. Podle žalobce se proto žhář na místo později vrátil, rozbil okénko zadních dveří vozu a vhodil dovnitř hořící předmět, plameny se pak rozšířily uvnitř vozu.



Žháři hrozí za trestný čin poškození cizí věci až jeden rok vězení. Stejný trest může dostat za účastenství ve formě návodu k trestnému činu i obžalovaný Drbohlav. Škoda na shořelém vozidle a věcech je přes 360 tisíc korun.

Soud začal případ projednávat v nepřítomnosti obžalovaného Drbohlava, který se z jednání omluvil a svolil se čtením své výpovědi. Po telefonu kauzu okomentoval tak, že jde o vykonstruovaný případ. „Druhého obviněného znám, ale rozhodně jsem ho nenaváděl, aby někomu podpálil auto. Nejsou pro to důkazy, kauza je vykonstruovaná,“ řekl mimo jiné.



Dnes soud slyšel výpověď poškozeného Dindy a dalších svědků. „Už jsem ani nedoufal, že případ bude dotažený do konce k soudu, což samozřejmě vítám,“ okomentoval před zahájením hlavního líčení chomutovský politik.

Je přesvědčen, že žhářský útok měl politické pozadí. „Stalo se to 14 dní před volbami. Vzhledem k tomu, že naše rodina nemá žádné problémy, tak už tehdy jsem to dával do souvislosti s mým politickým působením. Současně mi ale přišlo bizarní, že se takové věci vůbec mohou i v našem malém městě dít. Pro rodinu to bylo velmi nepříjemné vzhledem k tomu, že máme dvě malé děti,“ dodal Dinda.

Rozsudek v případu zatím nepadl. Hlavní líčení bude pokračovat 28. května výslechem dalších svědků.