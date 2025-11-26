„Skutkový stav byl spolehlivě prokázán kamerovými záznamy a výpověďmi svědků,“ okomentoval verdikt soudce Martin Kredba.
Dvouletý trest vězení, který navrhl žalobce, udělil i proto, že Pěnčík má v trestním rejstříku 22 záznamů. Poslední několikaměsíční trest si odpykal letos na jaře. Muži původně hrozily až čtyři roky.
Pěnčík, jenž je nezaměstnaný a má žít na ulici, se se strážci zákona dostal do křížku 18. července ve večerních hodinách. Opilý a ve společnosti dalších bezdomovců pobýval v parku Ryneček, kde pití alkoholu na veřejných místech zakazuje městská vyhláška. Zde ho zadrželi strážníci, a protože odmítl prokázat totožnost, naložili ho do služebního vozu a rozjeli se s ním na nedalekou služebnu státní policie.
V průběhu cesty došlo ve voze ke konfliktu. „Podezřelý se znenadání pokusil udeřit strážníka levou a následně i pravou rukou do hlavy, přičemž k jeho zasažení nedošlo jen v důsledku jeho aktivní obrany, kdy podezřelému ruce při úderech chytil za předloktí a následně ho přitlačil zády ke dveřím služebního vozidla, aby mu tak zabránil v dalším napadání. Poté, co byl podezřelý zpacifikován, jim řekl, že jim zlomí kolena a nos, že si je bude pamatovat a osobně garantuje, že skončí na vozíku,“ popsal státní zástupce David Verner.
O něco později Pěnčíka tři státní policisté eskortovali do nemocnice kvůli lékařskému vyšetření. Obžalovaný dál vyváděl. „Policistům opakovaně nadával a řekl jim, že si píše jejich čísla a do dvou měsíců jim nechá zlámat kolena. Že skončí se zlomenou sanicí, že se proti zlu musí bojovat zlem. Že bude policisty postupně vyřazovat, bude mít na to alibi,“ popsal státní zástupce. V salvě hrozeb zaznělo, že konkrétní policista skončí v pletivu na dně řeky, že mu zlomí ruce a vypíchne oči. Na policisty také plivl.
Soud vyslechl všechny strážce zákona, vůči kterým byl obžalovaný agresivní. Strážníci popsali, že do parku přijeli, protože si na chování skupiny několika opilců a pobudů stěžovali lidé z okolních domů. Vyzvali je proto, aby park opustili.
„Zpočátku měl jenom hloupé řeči, že se nám nemusí prokazovat. Že si může pít alkohol, kde chce, že máme svobodu. Bylo jasné, že je opilý, ale vyloženě agresivní nebyl. Situace se zhoršila až ve služebním autě, kdy se mě náhle pokusil udeřit. Rány jsem vykryl, držel jsem mu ruce a natlačil ho na dveře vozu,“ vylíčil strážník, který s obžalovaným seděl na zadním sedadle.
Druhý strážník, který řídil, popsal, že potyčku slyšel a viděl v zadním zrcátku. Když dojeli před služebnu státní policie, šel otevřít dveře a dával pozor, aby obžalovaný z auta nevypadl a nezranil se. „Jak jsem ho chytil, aby nespadl na zem, dal mi pěstí do obličeje,“ uvedl.
Na policejní služebně si Pěnčíka převzali státní policisté. Před umístěním do cely byl obžalovaný eskortován na lékařskou prohlídku. Policisté shodně před soudem vypověděli, že obžalovaný jim po celou dobu eskorty nadával, vyhrožoval fyzickou likvidací a násilím.
„Celá eskorta zabrala asi tři hodiny, celou dobu mluvil,“ popsal jeden z nich. Další potvrdil, že na něj obžalovaný dvakrát plivl a jednou ho plivanec zasáhl do obličeje. „Už jsem byl u eskorty řady lidí, s takovou intenzitou výhrůžek jsem se ale za svoji několikaměsíční práci u policie setkal poprvé,“ uvedl.
Záznam z vozu nebyl k dispozici
U soudu se řešila i absence kamerového záznamu z vozidla městské policie. Strážníci sice u sebe kamery mají, ovšem ukázalo se, že je nemají zapnuté po celou dobu služby. Vysvětlili, že byly zapnuté jen při řešení situace v parku Ryneček, v autě je vypnuli.
„Z praxe máme zkušenost, že výdrž baterie kamer je nízká. Nevydrží nahrávat po celou dobu služby. Proto je v situacích, kdy nic nenasvědčuje konfliktu, vypínáme. Je to běžná praxe,“ uvedli s tím, že nejprve nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace měla vyhrotit.
Soud měl k dispozici kamerový záznam dění před služebnou státní policie, na němž je vidět, jak je Pěnčík strážníky pacifikován, nasazují mu pouta.
Obžalovaný už dříve před soudem uvedl, že je nevinný. Tvrdil, že strážníka nemohl uhodit, protože měl v autě nasazená pouta.
Státní zástupce ani soudce jeho verzi neuvěřili. „Obžalovaný uváděl, že byl strážníky ve voze spoután. Bylo prokázáno, že je to lež. Spoután byl až po útoku na strážníky, před služebnou státní policie. Těžko si navíc představit, že by strážník obžalovaného na zadním sedadle služebního auta, v malém prostoru, chtěl napadnout,“ okomentoval žalobce Verner.