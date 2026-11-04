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Milovník rychlé jízdy s čerstvým řidičákem smetl v zatáčce motorkáře, ten zemřel

Miroslava Strnadová
  14:47
Okresní soud v Litoměřicích otevřel ve středu případ tragické dopravní nehody z loňského září. Na lavici obžalovaných usedl pětadvacetiletý Petr Krausz, který nezvládl kvůli vysoké rychlosti vůz a vjel do protisměru, kde zabil motorkáře. Hrozí mu až šest let vězení.

KRIMI

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Nehoda se stala loni 24. září před půl jednou odpoledne u obce Mukařov na Litoměřicku. Podle spisu jel obžalovaný po silnici druhé třídy mnohem rychleji než povolenou devadesátikilometrovou rychlostí.

„Obžalovaný řídil motorové vozidlo nepřiměřenou rychlostí a nepřizpůsobil ji tomu, že se blížil do pravotočivé zatáčky. Podle znalce jel rychlostí nejméně 130 kilometrů v hodině,“ uvedl žalobce Jakub Lédl.

Ve vysoké rychlosti řidič neudržel vůz ve svém jízdním pruhu, vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucí motorkou, kterou řídil dvaapadesátiletý muž. Ten na místě i přes oživovací pokusy záchranářů zemřel.

Obžalovaný Petr K. loni v září nezvládl řízení a v pravotočivé zatáčce vjel do protisměru, kde narazil do motorkáře. Ten na místě zemřel. Viník nehody jel nejméně 130 km v hodině.

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Petr K. se před soudem přiznal, že skutečně řídil, ovšem nejel prý tak rychle. „Trasu jsem neznal, jel jsem podle navigace. Myslím, že jsem jel tak stovkou. Nevěděl jsem, že je tam zatáčka,“ vypověděl obžalovaný. Podle jeho verze před ním náhle začalo brzdit větší bílé auto, kvůli čemuž šlápl na brzdu také, vůz se stal neovladatelným a vjel do protisměru.

Obžalovaný měl automobil Volkswagen Passat pronajatý asi měsíc před nehodou od společnosti, na jejíž název si před soudem nedokázal vzpomenout, pracoval jako alternativní taxikář. Vůz neměl sjednané povinné ručení a jedno z kol mělo rezervní pneumatiku, což prý řidič nevěděl.

„Dodnes si to vyčítám. Pokud to bude v mých možnostech, budu poškozeným posílat třeba dva tisíce měsíčně jako odškodné,“ prohlásil Petr K., který je nyní bez zaměstnání a přivydělává si na brigádách. Současně přiznal, že žádnou sumu příbuzným oběti ještě neposlal.

Z výpovědí u soudu navíc vyplynulo, že ani rok po tragédii se pozůstalé nepokusil nijak kontaktovat. Tvrdil sice, že jim psal z profilu svého otce, to však rodina zemřelého odmítla.

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Verzi obžalovaného o náhle brzdícím voze, které údajně jelo před ním, odmítl dopravní znalec. Podle něj byla jedinou příčinou tragédie příliš vysoká rychlost. „Tvrzení o dalším autě je nelogické, vzhledem k zajištěným brzdným stopám to vylučuji,“ uvedl znalec před soudem.

Odborník vypočítal, že bezpečný průjezd zatáčkou by činil maximálně 100 km/h, přičemž kvůli horizontu má řidič navíc horší rozhled, a bezpečnější je tudíž úsek projíždět ještě pomaleji.

U soudu vyšlo najevo, že obžalovaný měl řidičský průkaz teprve něco přes rok a na svém kontě již měl řadu dopravních přestupků, včetně několika dopravního nehod. Ještě předtím, než vůbec získal řidičské oprávnění, navíc řídil motorové vozidlo, za což byl potrestán zákazem řízení.

Obžalovaný je zřejmě fanouškem rychlé jízdy. Na svém profilu na Instagramu má videa zachycující rychlou jízdu v obcích i mimo ně, přičemž řidiči není vidět do tváře. Soud na videa upozornili příbuzní oběti.

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U hlavního líčení se tato videa přehrávala. Na jednom z nich se vůz řítí rychlostí 203 km/h, předjíždí několik aut a v protisměru přitom projíždějí další vozidla. Na profil ho obžalovaný vložil jen jedenáct dní po tragické nehodě.

Když ho soudkyně konfrontovala s videem, na němž vůz jede rychlostí přes 200 km/h, obžalovaný tvrdil, že za volantem neseděl. „Je to video od mého kamaráda. Dal jsem si ho tam, protože se mi líbilo,“ tvrdil. Kdo onen kamarád byl, ale říct odmítl.

Za trestný čin usmrcení z nedbalosti obžalovanému hrozí od jednoho do šesti let vězení. Státní zástupce v obžalobě navrhl čtyřletý trest. Jestli bude tento návrh stejný i po skončení dokazování, nechtěl nyní komentovat.

Z důvodu dalšího dokazování soudkyně hlavní líčení odročila.

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