Stovky solárů nad stovkami bytů. Na panelácích v Ústí je největší elektrárna

„Motivací byly úspory, protože náklady na energie se neustále zvyšují. Druhým důvodem bylo využití dotačního titulu. Sešly se tedy dva faktory, které ekonomickou stránku projektu ještě vylepšily,“ sdělil Martin Nemejta, člen představenstva bytového družstva Dobětice.
Rozsáhlý projekt počítá vedle solárních panelů také s instalací tepelných čerpadel pro přípravu nejen teplé vody, ale i pro vytápění.
Konstrukce a panely dostal na střechy jeřáb. Fotovoltaika má začít fungovat do konce letošního roku. Obří solární elektrárna s výkonem 347 kilowatt-peaků má ročně vyrobit téměř 300 megawatthodin elektřiny. To odpovídá přibližně roční spotřebě 80 běžných domácností v domě. Doplní ji bateriové úložiště s kapacitou 490 kilowatthodin.
V další etapě přibudou zmíněná tepelná čerpadla.
Ještě před instalací panelů bylo nutné upravit elektroinstalaci. Původní hliníkové hlavní domovní vedení nahradily měděné rozvody a propojily se jednotlivé vchody.
„Skutečnou výzvou bylo připravit celý komplex tak, aby všechny technologie následně fungovaly jako jeden celek. Komplex s 365 byty je z hlediska rozsahu instalace zcela jedinečný projekt,“ uvedl Filip Kolomazník, předseda představenstva společnosti BlueNet, která práce provádí.
Vyrobená elektřina se díky jednotnému odběrnému místu bude využívat v jednotlivých bytech i společných prostorách, například pro provoz výtahů a osvětlení. V budoucnu má sloužit také k ohřevu teplé vody a vytápění pomocí tepelných čerpadel, která budou součástí celého energetického systému.
Každý byt bude mít vlastní podružný elektroměr a při rozúčtování se zohlední jeho spotřeba. Podíl elektřiny z fotovoltaiky se mezi byty rozdělí podle podlahové plochy.
„Výhodou je, že obyvatel nemusí řešit, kdy přesně svítí slunce nebo kdy má zapnout pračku. Náš systém vše automaticky vyhodnotí a rozúčtuje,“ vysvětlil Kolomazník.
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Podle společnosti by se díky systému mohly náklady průměrné domácnosti na elektřinu snížit zhruba o polovinu.
„O fotovoltaice jsme věděli už dopředu a dávalo mi smysl do toho jít. Pokud se opravdu podaří snížit náklady na elektřinu, může se to obyvatelům v dalších letech vrátit,“ řekl Miroslav, který v jednom z domů vlastní byt.
Další z obyvatelek Jana říká, že hlavně čeká na to, jak bude všechno fungovat. „Samotná instalace nás nijak zásadně neomezila, a pokud díky tomu budeme mít nižší účty za energie, budu ráda,“ přiblížila žena.