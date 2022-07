Ústecký kraj hodlá vytvořit provázanou síť sociálních služeb pro autisty

„Touto oblastí se dlouho nikdo nezabýval a netýká se to jen kraje, ale i celé republiky. Dohodli jsme se se zástupci rodičů, že na základě vypracované analýzy postupně vytvoříme v příštích letech řadu služeb, jež rodičům pomohou v péči o děti i dospělé s touto poruchou, kteří potřebují péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

V kraji momentálně funguje šest organizací, které jsou zaměřeny na péči o lidi s poruchou autistického spektra (PAS). Jde o odlehčovací služby, stacionáře i lůžková zařízení. Na starost mají zhruba 300 klientů. Služby by se měly postupně rozšiřovat a navíc vznikat i další, aby rodiče měli šanci někam své postižené dítě nebo už dospělou osobu dát a nemuseli se o ně starat 24 hodin denně.

„Některé služby by chtěly do základní sítě kraje nebo zvýšit příspěvek na činnost, protože podpora ze strany státu je malá. Dáme jim příležitost se do této služby zapojit a vytvoříme pro ně individuální dotaci, kterou jim kraj přispěje v příštím roce,“ přiblížil náměstek.

Už teď nejsou peníze na provoz

V některých službách pro autisty je situace už nyní kritická a nemají finance na provoz do konce roku. Například ústecké organizaci Helias, která se stará o více než 80 klientů, do konce roku chybí 2,2 milionu korun. Krajští zastupitelé proto odsouhlasili, že Heliasu tuto sumu půjčí. Pokud by organizace finance nedostala, nemohla by už tento měsíc zaměstnancům vyplatit mzdy.

Na kraj se zařízení obrátilo, protože ho loni oslovil, aby své služby rozšířilo. Mezi nabízenými službami Heliasu je osobní asistence a denní stacionář. Klienti ve věku od tří let do 64 let tak mohou docházet do stacionáře a lidé, kteří se o ně jinak starají, mezitím mohou například do práce či na úřady.

Služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Do denního stacionáře dochází 45 klientů a osobní asistenci využívá 38 lidí. V jednom okamžiku může být ve stacionáři 18 klientů. Někteří však využívají službu jen dopoledne, či naopak odpoledne, denně se tam tak vystřídá asi 25 klientů.

„Péče o autisty, kteří mívají další přidružené problémy jako nesprávné držení těla či onemocnění srdce, je pro rodiče neuvěřitelně náročná. Je to péče na 24 hodin denně a ti lidé většinou v noci nespí, jsou unavení a stále přetěžovaní,“ upozornila ředitelka Heliasu Drahomíra Brožová, která organizaci založila v roce 2007, protože neměla kam dát autistického syna, když odcházel ze speciální ústecké školy Pod Parkem.

Rodiče, kterým se podaří dát své dítě do stacionáře, jsou rádi. „Jsou naprosto nepostradatelní, bez stacionáře bych nemohla chodit do práce a existovat. Těchto služeb je málo a dostáváte se do problému, že buď budete celý život viset na sociálních dávkách od státu, nebo potřebujete tyto sociální služby,“ popsala Štěpánka Kvitová, která má dospívajícího autistu.

V současnosti na provoz všech 600 sociálních služeb v kraji do konce roku chybí 237 milionů korun, které by mělo poslat ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud finance přijdou, krajští zastupitelé je mezi ně rozdělí v září.

„Pokud by ta částka byla nižší, tak bychom museli zvolit jiný způsob dofinancování, to znamená pomoci těm, kteří jsou na tom nejhůře. Museli bychom současně změnit metodiku rozdělování financí. Kvůli tomu bychom museli zřejmě v srpnu svolat mimořádné zastupitelstvo,“ nastínil Kulhánek.