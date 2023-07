Umění má vyvolat emoci, říká autor Most-tyčáka. Červená socha ozdobila město

Figura je vysoká čtyři metry, dlouhá přes sedm metrů a široká dva metry. Váží přes jednu tunu. Autor ji pojmenoval Most-tyčák. „Je to rozjímající panák, který tu sedí a užívá si život,“ řekl o díle jeho autor Jakub Flejšar.

Socha, která se nachází u třídy Budovatelů, vzbudila pozornost ještě před jeho slavnostním odhalením. Na sociálních sítích se objevila řada negativních komentářů. Někteří ji označují za hromadu šrotu, jiní jako „opičárnu“. Řadě lidí se ale socha líbí.

Autor i negativa vítá. „Umění má vyvolat emoci a tu poté kultivuje. Negativní reakce se budou postupem času proměňovat. Kdyby se ta socha měla za pět sedm let odvážet, tak budou vznikat opět negativní reakce, ale kvůli tomu, že se odváží něco, co oživuje veřejný prostor,“ komentoval Flejšar.

Socha je součástí postupné modernizace obchodního domu, která začala před dvěma lety. Vymýšlení návrhu díla trvalo přes rok, samotná výroba pak dalších několik měsíců. „Nejprve jsem nechal vyrobit jednotlivé kostky, které jsem následně poskládal na větší části. Finální složení proběhlo přímo tady na místě,“ doplnil autor s tím, že výroba dílů probíhala v Chomutově, následné barvení v Horním Jiřetíně.

Brzy u Centralu přibude druhá Flejšarova socha. Tentokrát půjde o stojící postavu, která bude vcházet do centra. Hotová by měla být do konce prázdnin.