Přijďte se kochat nádherou. Stát výjimečně otevře unikátní fluoritové jeskyně

„Loni jsme poprvé v historii otevřeli ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko podzemí Děčínského Sněžníku pro malé skupiny turistů. Jelikož se to setkalo s velkým zájmem veřejnosti, chceme tyto dny otevřených dveří letos zopakovat,“ říká ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček.
Organizované návštěvy lokality štol s přírodními krystaly fluoritu se uskuteční po čtyři prázdninové čtvrtky – 9. a 30. července a také 6. a 20. srpna. Prohlídky vedené průvodci začnou vždy v 9.30, 11.30 a 14 hodin. Další dvě možnosti budou v soboty 12. září a 10. října ve stejné časy.
Prodej vstupenek v jednotné ceně 450 korun je pouze předem přes internet na adrese caves.cz/podsneznikem. Kapacita je kvůli ochraně vzácného podzemí omezena na 20 lidí v jedné prohlídce.
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Podzemí je přístupné v délce přibližně 650 metrů, zájemci prohlídku s výkladem průvodců absolvují za zhruba 90 minut. Zapůjčení přilby a čelového světla je v ceně vstupného. „Doporučujeme ale přinést si pevnou obuv a starší oděv k ušpinění, případně rukavice,“ radí Michaela Nedvědová ze Správy jeskyní ČR.
Místo může být zpřístupněno jen v létě, protože od listopadu tu hibernují netopýři a vrápenci.
Památka nacházející se v CHKO Labské pískovce, na jižním svahu Děčínského Sněžníku, severně od Jílového byla vyhlášena 10. prosince 1998. Má rozlohu necelou desetinu hektaru. Předmětem ochrany je systém podzemních přírodních dutin spojený s fluoritovou mineralizací.
Výskyt fluoritu v této oblasti objevil v roce 1906 geolog Josef Emanuel Hibsch (1852–1940). Rozsáhlejší geologický výzkum se uskutečnil až v 50. letech minulého století. Brzy nato začala těžba fluoritu, která s přestávkami vydržela až do roku 1993. Minerál odtud mířil do sklářství a chemického průmyslu.
Po roce 1989 vzrostly náklady na dobývání a také se otevřely trhy. Poptávka po rudních i nerudních surovinách z Československa začala klesat. V roce 1993 byl u Sněžníku vyhlášen útlumový program, který pak vedl k definitivnímu ukončení těžby. Za celé období činnosti fluoritových dolů byly vyraženy tři jámy a více než 21 kilometrů chodeb v osmi štolách, z nichž se vytěžilo 200 tisíc tun rubaniny.
Unikátní dutiny, kam bude směřovat prohlídka, byly objeveny náhodou. Narazili na ně horníci při ražení štol pro těžbu. Tu a tam zde pronikali do neznámých prostor mnohametrové délky s „barevnou výzdobou“ fluoritových vrstev, hrajících od mléčné přes žlutou až po fialovou.
Objevování nových jeskynních prostor tu posléze bylo častou záležitostí. Znalci oblasti tvrdí, že jich při těžbě bylo objeveno na padesát.
Ovšem právě větší či menší dutiny horníkům ztěžovaly práci a ohrožovaly je. Řada z nich proto byla ihned zasypána, ve výjimečných případech i odstřelena.
Děčínský Sněžník a fluorit