V Ústeckém kraji platí smogová situace, lidé mají omezit fyzickou zátěž

Smogová situace ze stejného důvodu platí od středy pro Středočeský kraj a Prahu.
Meteorologové vyhlašují smogovou situaci, pokud alespoň na jedné stanici překročí hodinový průměr koncentrací přízemního ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů na metr krychlový. „V Ústeckém kraji to bylo na stanici Rudolice v Horách na Mostecku,“ řekla pracovnice ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
S ohledem na to, že vysoké teploty budou na severu Čech panovat i v pátek, předpokládají meteorologové odvolání smogové situace až v sobotu, kdy se má mírně ochladit.
Přízemní ozon vzniká v ovzduší reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzivním slunečním záření. Působí především na plicní tkáň a sliznice. Při vyšší koncentraci v ovzduší a delším působení troposférického ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.
Lidé by při pobytu venku měli omezit zvýšenou fyzickou zátěž spojenou se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti.