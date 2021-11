Investor chystá u Ústí výstavbu rodinných domů pro movitější klienty

Více než padesát rodinných domů má v příštích letech vyrůst na Slunečné pláni v ústecké části Dobětice. Podle záměru investora by se do nich měli stěhovat movitější obyvatelé, což má přispět ke zlepšení image krajského města. Stavět by se mohlo začít za tři roky.