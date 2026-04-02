Takto dlouhé omezení považují oba kraje za nepřijatelné zejména s ohledem na dopady na obyvatele Šluknovského výběžku. „Zásadně nesouhlasíme s navrženou dobou úplné uzavírky. Dopady na dopravní obslužnost obcí a zatížení objízdných tras jsou podle nás podceněné,“ uvedl radní Ústeckého kraje pro dopravu Tomáš Rieger (ODS).
Silnice I/9 je pro Výběžek klíčová – spojuje Liberecký a Ústecký kraj a slouží pro zásobování i převoz pacientů do nemocnic v Děčíně a České Lípě. Uzavření hlavní dopravní tepny zasáhne každodenní život tisíců lidí a přinese zpoždění autobusů, problémy se zásobováním i delší dojezdové časy záchranářů. Objížďka má vést přes už nyní dopravou zatížené obce.
Návrh objízdné trasy například do České Lípy bude z Jiřetína pod Jedlovou přes Chřibskou, Českou Kamenici a Cvikov. Podle odhadů se může dojezd prodloužit z přibližně 10 minut až na 45 minut.
„Požadujeme zkrácení uzavírky maximálně na 20 týdnů a zároveň navrhujeme, aby stavební práce probíhaly nepřetržitě, tedy sedm dní v týdnu. Cílem je co nejvíce zkrátit dobu omezení. Bez těchto opatření hrozí výrazné zhoršení dopravní situace v celém regionu, zejména na silnicích nižších tříd, které mohou sloužit jako objízdné trasy, ale na takovou zátěž nejsou připravené,“ dodal Rieger.
Podobné výhrady má i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), podle kterého by takto dlouhá uzavírka mohla výrazně zhoršit dopravní obslužnost a zatížit okolní komunikace. „Výstavba obchvatu Svoru je důležitá nejen pro Liberecký kraj, ale i Šluknovský výběžek. Nesmí však paralyzovat život v okolních obcích,“ řekl Půta.
Liberecký kraj bude své připomínky uplatňovat ve správním řízení. Očekává jejich zohlednění ze strany ministerstva dopravy i investora stavby, kterým je ŘSD.
Oběma krajům, které projekt kritizovaly už loni, vadí také nedostatečná komunikaci státního podniku. Ústecký kraj připomněl, že se o uzavírce dozvěděl loni na podzim z médií. Původně měla trvat od 1. března do konce října. Po prvním jednání se státním podnikem se mělo uskutečnit další letos v lednu. Až po dotazu krajské samosprávy přišla od ŘSD informace, že uzavírka potrvá od 1. června do 16. listopadu, tedy 24 týdnů. ŘSD přitom podle Ústeckého kraje hovořilo o zkrácení doby uzavření silnice na 20 týdnů.
Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení
Ředitelství silnic a dálnic na kritiku reaguje s tím, že uzavírka je podle něj nezbytná. „Úplná uzavírka je nutná s ohledem na technologický postup výstavby, rozsah prací i bezpečnost pracovníků a řidičů. Délka byla stanovena podle náročnosti stavby a jednotlivých etap,“ sdělila mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Podle ní se podnik snaží dobu zkrátit, „ale musí to být v souladu s technologickými požadavky a bez dopadu na kvalitu stavby“.
ŘSD kvůli snížení dopadů uzavírky zřídí například provizorní komunikaci. Nynější délka uzavírky je oproti původnímu plánu kratší, což podle Zahálkové umožní právě provizorní komunikace. K převedení dopravy na prozatímní silnici má dojít tento týden a trvat do 31. května. „Provoz bude v tomto období veden kyvadlově a řízen světelnou signalizací,“ doplnila mluvčí. Dodala, že spolu se zhotovitelem a policií vyhodnocují i další varianty včetně zjednosměrnění některých úseků objízdné trasy.
Projekt obchvatu Svoru, kvůli kterému má být silnice uzavřena, se připravuje už od roku 2017 a jeho cílem je odklonit tranzitní dopravu mimo obec a zvýšit bezpečnost provozu. Obchvat by měl být hotov koncem tohoto roku, stát má kolem půl miliardy korun.