Zkraťte ji. Kraje tepou silničáře kvůli půlroční uzavírce, dotkne se tisíců lidí

Autor: ,
  6:32
Uzavírka silnice I/9 u Svoru na Českolipsku v Libereckém kraji, jejíž okolnosti připravilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), stále naráží na zásadní nesouhlas Ústeckého a Libereckého kraje. Hlavním problémem je podle vedení krajů plánovaná délka úplné uzavírky, která má začít 1. června a trvat do 16. listopadu, tedy 24 týdnů. Uzavírka je nutná kvůli pokračující výstavbě obchvatu Svoru.
Výstavba obchvatu Svoru. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Takto dlouhé omezení považují oba kraje za nepřijatelné zejména s ohledem na dopady na obyvatele Šluknovského výběžku. „Zásadně nesouhlasíme s navrženou dobou úplné uzavírky. Dopady na dopravní obslužnost obcí a zatížení objízdných tras jsou podle nás podceněné,“ uvedl radní Ústeckého kraje pro dopravu Tomáš Rieger (ODS).

Silnice I/9 je pro Výběžek klíčová – spojuje Liberecký a Ústecký kraj a slouží pro zásobování i převoz pacientů do nemocnic v Děčíně a České Lípě. Uzavření hlavní dopravní tepny zasáhne každodenní život tisíců lidí a přinese zpoždění autobusů, problémy se zásobováním i delší dojezdové časy záchranářů. Objížďka má vést přes už nyní dopravou zatížené obce.

Návrh objízdné trasy například do České Lípy bude z Jiřetína pod Jedlovou přes Chřibskou, Českou Kamenici a Cvikov. Podle odhadů se může dojezd prodloužit z přibližně 10 minut až na 45 minut.

„Požadujeme zkrácení uzavírky maximálně na 20 týdnů a zároveň navrhujeme, aby stavební práce probíhaly nepřetržitě, tedy sedm dní v týdnu. Cílem je co nejvíce zkrátit dobu omezení. Bez těchto opatření hrozí výrazné zhoršení dopravní situace v celém regionu, zejména na silnicích nižších tříd, které mohou sloužit jako objízdné trasy, ale na takovou zátěž nejsou připravené,“ dodal Rieger.

Podobné výhrady má i liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), podle kterého by takto dlouhá uzavírka mohla výrazně zhoršit dopravní obslužnost a zatížit okolní komunikace. „Výstavba obchvatu Svoru je důležitá nejen pro Liberecký kraj, ale i Šluknovský výběžek. Nesmí však paralyzovat život v okolních obcích,“ řekl Půta.

Obec Svor

Liberecký kraj bude své připomínky uplatňovat ve správním řízení. Očekává jejich zohlednění ze strany ministerstva dopravy i investora stavby, kterým je ŘSD.

Oběma krajům, které projekt kritizovaly už loni, vadí také nedostatečná komunikaci státního podniku. Ústecký kraj připomněl, že se o uzavírce dozvěděl loni na podzim z médií. Původně měla trvat od 1. března do konce října. Po prvním jednání se státním podnikem se mělo uskutečnit další letos v lednu. Až po dotazu krajské samosprávy přišla od ŘSD informace, že uzavírka potrvá od 1. června do 16. listopadu, tedy 24 týdnů. ŘSD přitom podle Ústeckého kraje hovořilo o zkrácení doby uzavření silnice na 20 týdnů.

Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Ředitelství silnic a dálnic na kritiku reaguje s tím, že uzavírka je podle něj nezbytná. „Úplná uzavírka je nutná s ohledem na technologický postup výstavby, rozsah prací i bezpečnost pracovníků a řidičů. Délka byla stanovena podle náročnosti stavby a jednotlivých etap,“ sdělila mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Podle ní se podnik snaží dobu zkrátit, „ale musí to být v souladu s technologickými požadavky a bez dopadu na kvalitu stavby“.

ŘSD kvůli snížení dopadů uzavírky zřídí například provizorní komunikaci. Nynější délka uzavírky je oproti původnímu plánu kratší, což podle Zahálkové umožní právě provizorní komunikace. K převedení dopravy na prozatímní silnici má dojít tento týden a trvat do 31. května. „Provoz bude v tomto období veden kyvadlově a řízen světelnou signalizací,“ doplnila mluvčí. Dodala, že spolu se zhotovitelem a policií vyhodnocují i další varianty včetně zjednosměrnění některých úseků objízdné trasy.

Projekt obchvatu Svoru, kvůli kterému má být silnice uzavřena, se připravuje už od roku 2017 a jeho cílem je odklonit tranzitní dopravu mimo obec a zvýšit bezpečnost provozu. Obchvat by měl být hotov koncem tohoto roku, stát má kolem půl miliardy korun.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Propichování intimních partií, věšení na hák. Byla jsem celá modrá, říká oběť týrání

Premium
Jedna z obětí tyrání v Siřemi promluvila osobně pro iDNES.cz.

Vtipný a přátelský kytarista, který i pro jistou dávku suverenity dokázal opačné pohlaví snadno okouzlit. Takový byl podle jedné z obětí Karel N., muž, pro něhož se vžila přezdívka „tyran ze Siřemi“....

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka

Vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Jelínka v Mostě

V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka, velkého kamaráda a spolupracovníka slavného ilustrátora Adolfa Borna. Jelínek se věnoval ilustracím či...

6. dubna 2026  8:25

Velikonoční zázrak Teplic. Frťala po šokujícím finiši: V životě nezapomeneme!

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu.

Ježíši, krása! Ligové Teplice přenesly velikonoční poselství do fotbalu, jejich dvojité zmrtvýchvstání umrtvilo Plzeň. Hlavně vyrovnání na 2:2 ve 100. minutě, z poslední akce, z posledního nákopu, z...

5. dubna 2026  10:45

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

5. dubna 2026  10:10

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

5. dubna 2026  8:53

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

4. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  20:04

Kvůli vadné rychlovarné konvici vyhořel na Děčínsku byt

V Benešově nad Ploučnicí vyhořel kvůli závadě rychlovarné konvice byt. (3....

Škodu tři miliony korun způsobil v pátek večer požár v bytě v průmyslovém areálu v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku. Hořet začalo kvůli závadě na rychlovarné konvici.

4. dubna 2026  15:24

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Šlégr o baráži i předávání moci: A nová sezona? Tým určitě nebude podprůměrný

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Administrativně komplikované předávání moci v hokejovém Litvínově stále není u konce, takže o vyhlídkách klubu se budoucímu spoluvlastníkovi Jiřímu Šlégrovi mluví těžko. Jeden vzkaz ale pro fanoušky...

4. dubna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK ÚDRŽBY - PLC (45-55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kouč Habanec po demolici Táborska: Někdy jste na odstřel, jindy hvězda

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Emotivní proslov lídrů ústecké kabiny nakopl fotbalový Viagem po rozpačitém vstupu do druholigového jara. „Porážky s Kroměříží a v Příbrami nás dostaly do šedi, ale kluci si řekli: Ty vole, dost!...

4. dubna 2026  12:50

Mladí ničili zaparkovaná auta, až policisté žasli. Od soudu odešli s dohledem

Auta, která parkovala na „plácku“ na exitu 80 u kruhového objezdu Knínice na...

Nad jejich počínáním kroutili hlavou i zkušení kriminalisté. Přiznávali, že vandalismus v takovém rozsahu nezažili. Trojice mladých lidí, dva muži a jedna žena, totiž několik dní cíleně ničila auta...

4. dubna 2026  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.