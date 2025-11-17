Nepřijatelné. Ve Výběžku kritizují uzavírku klíčové silnice, stát hledá řešení

Obyvatelům Šluknovského výběžku hrozí příští rok výrazné dopravní potíže. Plánovaná uzavírka silnice I/9 mezi Svorem a Novou Hutí v sousedním Libereckém kraji by mohla na devět měsíců zkomplikovat cestu do práce, do škol nebo k lékaři. Uzavírku plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Práce na obchvatu Svoru. Zcela neprůjezdná bude pro řidiče vozovka mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku, a to od března do konce října 2026. | foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silnice I/9 je pro Výběžek klíčová – spojuje Liberecký a Ústecký kraj a slouží pro zásobování i převoz pacientů do nemocnic v Děčíně a České Lípě. Uzavření hlavní dopravní tepny by zasáhlo každodenní život tisíců lidí a přineslo zpoždění autobusů, problémy se zásobováním i delší dojezdové časy záchranářů.

„Ta uzavírka v současném rozsahu je pro obyvatele Šluknovského výběžku nepřijatelná. Navržená objížďka zásadně prodlužuje dojezdovou dobu nejen pro běžné cestující, ale i pro složky integrovaného záchranného systému,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).

Kvůli situaci jednal s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem. Výsledkem je příslib ŘSD, že se k plánované stavbě vrátí a přehodnotí rozsah, harmonogram i navrženou objízdnou trasu.

Zajížďka až 25 kilometrů. Uzavírka jediné silnice na Šluknovsko potrvá měsíce

Podle ŘSD je uzavírka nutná kvůli pokračující výstavbě obchvatu Svoru, který má odklonit tranzitní dopravu mimo zastavěné území. „Termín uzavírky je od 1. března do 31. října příštího roku a po tu dobu bude úsek zcela neprůjezdný. Práce zahrnují pokládku nového povrchu, výstavbu mostů, odvodnění a úpravy napojení,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

Dodala, že se hledá řešení, které by dopady na řidiče co nejvíce zmírnilo.

Znepokojení vyjadřují i místní politici. Jan Kolář (nez.), starosta Krásné Lípy, zaslal ŘSD žádost o vysvětlení. Místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda (ODS) zase navrhuje zvážit nouzové přemostění nebo etapovou výstavbu, která by umožnila alespoň částečný provoz.

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Nejdelší lanovku v Česku čeká roční oprava, řídit se bude historickými fotkami

Pohled na Komáří vížku a lanovku focený z dronu.

Lanovou dráhu, která vede z Krupky na Teplicku na Komáří vížku, čeká v příštích dvanácti měsících velká rekonstrukce. Oprava kulturní památky, jež je také součástí Hornické kulturní krajiny Krupka,...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

17. listopadu 2025  8:41

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Místo prázdnin gestapácká věznice, studenty zatkli kvůli nešťastnému výroku

Premium
Maturitní tablo roudnických gymnazistů Do Malé pevnosti v Terezíně bylo...

Místo prázdnin je čekala Malá pevnost Terezín. V červnu 1942, v době nejtvrdší heydrichiády, skončily desítky studentů z Roudnice nad Labem na Litoměřicku za zdmi gestapácké věznice. Netušili proč....

16. listopadu 2025

Nymburští basketbalisté deklasovali Slavii, uspělo i Brno. Děčín natáhl vítěznou sérii

Martin Kříž z Nymburka míří s míčem ke slávistickému koši, sleduje ho Matyáš...

Nymburští basketbalisté deklasovali pražskou Slavii 113:77 a vyhráli i jedenáctý zápas v ligové sezoně. Vyšším rozdílem zvítězili obhájci titulu jen před třemi týdny v duelu s USK Praha, který smetli...

15. listopadu 2025  17:35,  aktualizováno  21:58

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Gabrielovi: rivalové, ale hlavně bratři. Přejeme si úspěch, o derby mlčíme

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Vlevo Jakub...

V El Nordiku, nejvyšponovanějším zápase basketbalové ligy, stojí sourozenci Gabrielovi každý na jiné straně. Ale bratrovražedný souboj od nich nečekejte.

15. listopadu 2025  10:29

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Konec zabillboardovaného divadla, filmový klub pro kino. Nový šéf kultury chystá změny

Petr Šíla je aktivní i v politice, v roce 2018 kandidoval v komunálních volbách...

Po více než čtvrt století dochází v čele Domu kultury Teplice ke střídání vedení. Od ledna se nové funkce ujme Petr Šíla, dosavadní ředitel zdejší botanické zahrady. Ve vedení kulturní instituce, pod...

15. listopadu 2025  8:10

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Pozdvižení ve vesnici. Místní se do politiky nehrnou, objevili se kandidáti odjinud

Brodec na Lounsku.

Obec Brodec na Lounsku s necelými 90 stálými obyvateli už tři roky postrádá zvolené zastupitelstvo a řídí ji státní úředník – místní se totiž do komunální politiky nehrnou. Přestože se schylovalo k...

14. listopadu 2025  17:09

Pomikálkův sezonní rekord: Motivace proti Ústí je velká, ale nevraživost nechci

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Tomáš...

Možná i štiplavá slova ústeckého šéfa Tomáše Hrubého o basketbalových Válečnících z Děčína vyhecovala jejich kapitána Tomáše Pomikálka k nejlepšímu výkonu sezony. Rivala Slunetu v letošním...

14. listopadu 2025  14:11

