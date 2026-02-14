Temná realita ráje. Šluknovsko si podmaňují drogy, vyrábí vyšinuté agresory

Loni v březnu policisté v centru Rumburku zlikvidovali varnu pervitinu a zadrželi jednašedesátiletého muže. Na místě zajistili kompletní laboratoř, chemii i více než tisíc tablet s pseudoefedrinem. Vařiče děčínský soud odsoudil ke 3,5 roku ve vězení.
Koncem roku pak kriminalisté dopadli další dvojici dealerů (51 a 33 let), kteří si díky „kvalitnímu zboží“ vybudovali síť zákazníků přesahující hranice Ústeckého kraje.
Mívají toxické psychózy – vidí a slyší věci, které nejsou, jejich chování je nepředvídatelné.