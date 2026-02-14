Temná realita ráje. Šluknovsko si podmaňují drogy, vyrábí vyšinuté agresory

Terénní pracovnice Veronika Matulová (vpravo) a Pavlína Hornychová (White LIGHT I) pravidelně procházejí vytipované ulice v Rumburku a hledají použité injekční stříkačky. Ty sbírají a odborně zlikvidují. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Miroslava Strnadová
  15:00
Krajina Šluknovského výběžku vypadá jako z pohlednice. Hluboké lesy, pískovcové skály, podstávkové domy… Krásné místo pro život, může se zdát. V téhle kulise se ale odehrává mnohem temnější realita. V regionu bují ohromné potíže s drogami. Alarmujícím problémem se stává psychický stav narkomanů. O závislosti se hodně mluví i v souvislosti s lednovou střelbou v Chřibské.

Loni v březnu policisté v centru Rumburku zlikvidovali varnu pervitinu a zadrželi jednašedesátiletého muže. Na místě zajistili kompletní laboratoř, chemii i více než tisíc tablet s pseudoefedrinem. Vařiče děčínský soud odsoudil ke 3,5 roku ve vězení.

Koncem roku pak kriminalisté dopadli další dvojici dealerů (51 a 33 let), kteří si díky „kvalitnímu zboží“ vybudovali síť zákazníků přesahující hranice Ústeckého kraje.

Mívají toxické psychózy – vidí a slyší věci, které nejsou, jejich chování je nepředvídatelné.

Vít Jelínek

Temná realita ráje. Šluknovsko si podmaňují drogy, vyrábí vyšinuté agresory

