Policisté chtěli v pondělí krátce po 21. hodině zastavit a zkontrolovat řidiče osobního auta. Ten však na jejich výzvy k zastavení nereagoval a začal vysokou rychlostí ujíždět k hranici s Německem.
„Pronásledování pokračovalo krátce i na německém území a následně zpět v České republice,“ popsala mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková.
Do akce se postupně zapojily další hlídky. Ve Východní ulici v Rumburku se policisté pokusili ukončit nebezpečnou jízdu zátarasem, přes silnici postavili služební auto se zapnutým majákem.
Pronásledovaný řidič do policejního auta čelně narazil. Zranili se dva policisté z rumburské hlídky i řidič pronásledovaného vozidla.
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Policisté ho nyní stíhají pro trestné činy násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Kvůli nehodě byla Východní ulice v Rumburku několik hodin uzavřena. Policisté informovali o události také německé kolegy.
„Prověřování všech okolností případu nadále pokračuje,“ uvedla Kubíčková.