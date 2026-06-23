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Šofér bez řidičáku ujížděl do Německa, při nárazu do zátarasu zranil policisty

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  14:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Při pronásledování auta ve Šluknovském výběžku se v pondělí večer zranili dva policisté i prchající řidič. Dva lidi převezli záchranáři se středně těžkým zraněním do ústeckého traumacentra, třetí člověk skončil v nemocnici v Rumburku. Pronásledovaný šofér měl několikanásobný zákaz řízení.

Policisté chtěli v pondělí krátce po 21. hodině zastavit a zkontrolovat řidiče osobního auta. Ten však na jejich výzvy k zastavení nereagoval a začal vysokou rychlostí ujíždět k hranici s Německem.

„Pronásledování pokračovalo krátce i na německém území a následně zpět v České republice,“ popsala mluvčí děčínské policie Eliška Kubíčková.

Do akce se postupně zapojily další hlídky. Ve Východní ulici v Rumburku se policisté pokusili ukončit nebezpečnou jízdu zátarasem, přes silnici postavili služební auto se zapnutým majákem.

Pronásledovaný řidič do policejního auta čelně narazil. Zranili se dva policisté z rumburské hlídky i řidič pronásledovaného vozidla.

Sami se usvědčili. Posádka ujíždějícího BMW natočila, jak si za jízdy mění místa

Policisté ho nyní stíhají pro trestné činy násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Kvůli nehodě byla Východní ulice v Rumburku několik hodin uzavřena. Policisté informovali o události také německé kolegy.

„Prověřování všech okolností případu nadále pokračuje,“ uvedla Kubíčková.

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