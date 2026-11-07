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Vytřídit popel z černé popelnice? Šluknov zvažuje novinku a zjišťuje zájem lidí

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  8:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Město Uherské Hradiště

Netradiční cestou, jak snížit objem směsného odpadu, a tím ušetřit městskou kasu, se chtějí vydat ve Šluknově na Děčínsku. Místní radnice zvažuje, že by samostatně začala vyvážet popel z uhlí, které část místních domácností využívá k topení. V současné době zjišťuje, kolik obyvatel by mělo o plánovanou novinku zájem.

„Jedná se o jedno z navrhovaných opatření, která vzešla ze studie optimalizace odpadového hospodářství, již jsme si nechali zpracovat. V prvé řadě jde o snížení produkce směsného komunálního odpadu, kterého Šluknov bohužel stále produkuje značně nad republikový průměr. A jelikož je zejména v zimním období popel jeho značnou složkou, měl by být pokles poměrně velký. S tím souvisí i snížení poplatku na skládce, kdy se za popel platí značně nižší poplatek za likvidaci,“ vysvětluje záměr Martin Chroust, vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí.

V kraji jde o novinku, jinde už popel svážejí

Podle něho by šlo v regionu o naprostou novinku, žádná obec prý zatím podobnou službu nenabízí. Mimo Ústecký kraj popel z uhlí vyvážejí například v Bělé pod Bezdězem v Libereckém kraji, východočeském Rychnově nad Kněžnou či ve středočeských Radošovicích.

Ve Šluknově, kde žije přibližně 5 600 obyvatel, topí uhlím zhruba 100 až 200 domácností. Zájemci o svoz popela se mohou hlásit do 30. listopadu. „Lidé se nám už průběžně ozývají. Aktuálně jde přibližně o 50 nemovitostí,“ dodává Chroust.

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Pokud se projekt rozběhne, měli by lidé k dispozici plastovou popelnici o objemu 120 nebo 240 litrů, která by se vyvážela jednou za 14 dní. Svoz by probíhal od října do dubna. „Nádoby budou plastové, aby bylo zajištěno, že do nich bude ukládán vychladlý popel, čímž se eliminuje nebezpečí, že by došlo k požáru ve svozovém autě,“ popisuje šéf odboru rozvoje a životního prostředí.

Popel projde podle Chrousta po svozu hromadným vzorkováním, aby bylo ověřeno, že neobsahuje závadné látky, a poté zamíří na skládku, kde bude jejím provozovatelem používán pro rekultivační účely. „Právě díky tomu je značně nižší poplatek za jeho likvidaci,“ uvádí Chroust.

Třídění popela sníží náklady

Záměr chce město koncipovat tak, aby zásadně nezvýšil celkové náklady na svoz odpadu, ale naopak je snížil. „Toho dosáhneme kromě nižší ceny za likvidaci zejména tím, že tomu, kdo se zapojí do pilotního programu, bude nádoba na směsný komunální odpad svážena jednou za 14 dní oproti současným 7 dnům, což dál sníží náklady na svoz tzv. černých popelnic. Jediný náklad navíc je tedy kalkulován na pořízení nových nádob na popel, a ten je rozpočtován na 150 tisíc korun,“ poznamenává Chroust.

Pokud obyvatelé Šluknova využívají k topení dřevo, vychladlý popel z něj mohou už více než 10 let dávat do popelnic na bioodpad.

Více vytříděného odpadu

Snižováním produkce směsného odpadu se radnice zabývá dlouhodobě. Současná legislativa totiž po městech a obcích požaduje vysoké procento vytříděného odpadu.

„Přestože se nám v posledních letech podařilo značně navýšit podíl tříděného odpadu, a to na přibližně 40 procent z celkové produkce odpadu ve městě, stále jsme značně pod zákonnými požadavky. I proto hodláme v opatřeních na zvýšení produkce vytříděných složek komunálního odpadu pokračovat. Konkrétně uvažujeme o zavedení jisté formy adresného svozu formou door to door (domácnosti dostanou vlastní popelnice na tříděný odpad, které odvážejí popeláři přímo před domem – pozn. red.), a to zejména plastu, ale tato záležitost je stále otevřená,“ přibližuje Chroust.

S nižším množstvím směsného odpadu ve Šluknově už nyní pomáhá svoz bioodpadu, bezplatná kompostárna, velkoobjemové kontejnery na rozměrný odpad v letních měsících či kontejnery na textil.

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