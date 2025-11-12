Muži vařili nečekaně kvalitní pervitin, drogu prodávali v několika krajích


  10:47
Policisté z Rumburku na Děčínsku obvinili jednapadesátiletého a třiatřicetiletého muže kvůli výrobě a prodeji pervitinu, a to v několika krajích. Oběma hrozí trest až deset let ve vězení. Nyní jsou ve vazbě. Policisté prověřují ještě několik dalších lidí, kteří mohou mít s případem něco společného. Okruh stíhaných se tak může ještě rozšířit.

KRIMI

Muže zadrželi policisté v obci ve Šluknovském výběžku. Z akce zveřejnili video.

„Podle zjištění kriminalistů se od poloviny roku 2023 až do začátku listopadu 2025 věnovali výrobě pervitinu v řádech kilogramů, který následně distribuovali nejen v Ústeckém kraji, ale také v krajích Libereckém a Středočeském,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili pervitin, peníze i věci nutné k výrobě drogy.
Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili více než 300 gramů pervitinu a vybavení sloužící k jeho výrobě i následnému prodeji. „Odborným zkoumáním bylo zjištěno, že zajištěná látka obsahuje více než 78 procent účinné látky metamfetamin, což svědčí o mimořádně vysoké kvalitě drogy,“ doplnila mluvčí.

Policisté zajistili movitý majetek a několik set tisíc korun z bankovních účtů i v hotovosti. Mají za to, že jde o peníze, které muži inkasovali za prodej drog.

Podle předběžného vyčíslení mohl výnos z trestné činnosti přesáhnout až jeden milion korun.

