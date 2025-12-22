Jsou čtyři a chystaly se roky. Nové stezky provedou Šluknovem a okolím

Autor:
  7:33
Ve Šluknově a okolí si lidé mohou projít čtyři nové naučné trasy, které představují přírodní, ale i kulturně-historické zajímavosti. Jedná se o ucelenou síť takzvaných Šluknovských stezek, na jejichž konceptu město pracovalo už od roku 2021.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Peltán, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Stezky nesou jména Architektura, Lomy, Fukov – stezka po zaniklé vesnici a Velký vyhlídkový okruh.

Pexeso s fotkami města.

Fotogalerie

zobrazit 5 fotografií

„Jak již názvy napovídají, povedou po zajímavých stavbách ve městě, bývalých i současných důlních dílech a po vyhlídkových místech, ze kterých se město ukazuje v různých perspektivách,“ sdělil vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.

Stezky mají značení v originálních barvách, informační tabule odkazující k zajímavým místům, ale i čtyři přístřešky, jež slouží jako úkryt před špatným počasím, jsou na nich lavičky i zábavné prvky pro děti.

„Stezky mají i své propagační materiály a existují k nim i webové stránky stezky.mestosluknov.cz, na kterých zájemci naleznou přesné trasy a jejich popis,“ dodal Chroust.

Vybudování stálo 3,5 milionu korun, část nákladů pomohla Šluknovu uhradit dotace.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Cikánka je lepší, styďte se.“ Učitele podezírají z rasismu, studentka se zhroutila

Premium
Budova Střední školy Educhem v Meziboří na Mostecku

Soukromou střední školou Educhem v Meziboří na Mostecku otřásá vážné obvinění z rasistického a šikanózního chování ze strany učitele. Terčem se údajně stala patnáctiletá romská studentka prvního...

Na svobodu ještě ne. Soud zarazil propuštění 38 let vězněného vraha Vocáska

Zdeněk Vocásek (nyní již Navrátil) při videokonferenčním jednání Okresního...

O propuštění doživotně odsouzeného vězně Zdeňka Vocáska bude znovu rozhodovat soud v Mostě. Případ na okres vrátil odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem, který rozhodl v neveřejném zasedání. Nejdéle...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

Jsou čtyři a chystaly se roky. Nové stezky provedou Šluknovem a okolím

Naučná stezka svobody je společným projektem Sdružení Paměť, města Vyšší Brod a...

Ve Šluknově a okolí si lidé mohou projít čtyři nové naučné trasy, které představují přírodní, ale i kulturně-historické zajímavosti. Jedná se o ucelenou síť takzvaných Šluknovských stezek, na jejichž...

22. prosince 2025  7:33

Zmrtvýchvstání nekončí. Hráči Ústí si proti Opavě vybojovali vánoční volno

Ústecký Nicholas Johnson v utkání proti Opavě

Ústecké basketbalové zmrtvýchvstání pokračovalo i v posledním zápase před Štědrým dnem. Od příchodu Novozélanďana Isaaca Davidsona ještě Sluneta neprohrála a vítěznou sérii natáhla v nedělní dohrávce...

21. prosince 2025  20:05,  aktualizováno  22:22

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal...

21. prosince 2025  13:09

Grepl: Tohle není náš strop. Rand nemá kondici, Bryan byl proti němu maratonec

Děčínský kouč Tomáš Grepl.

V dlouhé domácí sérii vyhráli basketbalisté Děčína osm z deseti zápasů a vyšvihli se do širší ligové špičky, ale kouč Tomáš Grepl chce z Válečníků vyždímat ještě víc.

21. prosince 2025  12:29

Krása, za kterou nikdo nesmí. Unikátní klášterní knihovna slaví 300 let

Klášterní knihovna v Oseku na Teplicku. Veřejnosti je nepřístupná.

Veřejnosti je zcela nepřístupná. Bohužel. Jde totiž o naprosto překrásný barokní prostor. Řeč je o klášterní knihovně v Oseku na Teplicku, které právem patří přívlastek významná. Návštěvu se snaží...

21. prosince 2025  8:29

Pikantní zápas sparťana Hrabíka: randí se Šlégrovou dcerou, v Litvínově dal gól

Kryštof Hrabík dal za Spartu gól v Litvínově, odkud pochází jeho přítelkyně...

Duel v Litvínově získal pro sparťanského hokejistu Kryštofa Hrabíka punc pikantnosti, randí totiž s dcerou legendy a litvínovské ikony Jiřího Šlégra. Po páteční extraligové bitvě, ve které svým gólem...

20. prosince 2025  14:11

Prezidentský pár přijal romské fotbalové děti, které čelily rasismu ultras Baníku

Zástupci fotbalových klubů Mongaguá s českým prezidentem Petrem Pavlem a první...

Český prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě malé romské fotbalisty, kteří v listopadu cestou z turnaje v Děčíně čelili ve vlaku rasistickým urážkám ultras Baníku Ostrava. „Pro naše děti je to...

20. prosince 2025  11:30

Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

Litvínovský Matúš Sukeľ během utkání proti Spartě

Euforii z výhry nad Spartou po dvou letech zmrazil hokejistům Litvínova pohled na extraligovou tabulku. Ani po vítězství 3:2 nad lídrem se jejich ztráta na předposlední místo nepohnula, zůstává...

20. prosince 2025  11:04

Tvořil pro papeže či Expo. Opozdilcům dárek vyrobím i na Štědrý den, říká sklář

Jedno z „omrzlých“ děl Jiřího Pačinka

Vyrobil relikviář svaté Zdislavy pro papeže Františka nebo skleněné plastiky do filmu Na nože: Glass Onion s Danielem Craigem. Nebo třeba maskota pro český pavilon na letošní světovou výstavu Expo v...

20. prosince 2025  8:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.