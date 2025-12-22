Jsou čtyři a chystaly se roky. Nové stezky provedou Šluknovem a okolím

Stezky nesou jména Architektura, Lomy, Fukov – stezka po zaniklé vesnici a Velký vyhlídkový okruh.
„Jak již názvy napovídají, povedou po zajímavých stavbách ve městě, bývalých i současných důlních dílech a po vyhlídkových místech, ze kterých se město ukazuje v různých perspektivách,“ sdělil vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.
Stezky mají značení v originálních barvách, informační tabule odkazující k zajímavým místům, ale i čtyři přístřešky, jež slouží jako úkryt před špatným počasím, jsou na nich lavičky i zábavné prvky pro děti.
„Stezky mají i své propagační materiály a existují k nim i webové stránky stezky.mestosluknov.cz, na kterých zájemci naleznou přesné trasy a jejich popis,“ dodal Chroust.
Vybudování stálo 3,5 milionu korun, část nákladů pomohla Šluknovu uhradit dotace.