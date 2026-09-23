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Uvidíte Sněžku i Klínovec. Prohlédněte si novou nejsevernější rozhlednu Česka

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  15:39
Výhled z nově postavené rozhledny na Jitrovníku u Šluknova, která je...

Výhled z nově postavené rozhledny na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější rozhlednou v Česku. (23. září 2026) | foto: ČTK

Nově postavená rozhledna na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější...
Nově postavená rozhledna na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější...
Výhled z nově postavené rozhledny na Jitrovníku u Šluknova, která je...
Nově postavená rozhledna na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější...
10 fotografií
Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. Na místě původní dřevěné věže z konce 19. století vznikla 31 metrů vysoká konstrukce. Stavba by mohla přilákat nejen do Českého Švýcarska, ale i do Šluknovského výběžku více turistů.

Stavba se po otevření stane nejsevernější rozhlednou v Česku, za dobrého počasí odtud lidé dohlédnou na Sněžku i na Klínovec. „Jako turistický cíl je to velmi zajímavé místo. Nejenom pro turisty, ale samozřejmě i pro místní obyvatele,“ řekl starosta města Šluknov Tomáš Kolonečný (STAN). Podle něj má význam také pro návštěvníky z německé strany hranice.

Nová stavba podle vedoucího odboru rozvoje a životního prostředí Martina Chrousta vznikla na místě původní dřevěné rozhledny, která na Jitrovníku stála v letech 1888 až 1903. „Lidé si toto místo pro výhled a výlety vybrali už před mnoha desetiletími. Na místě, kde to má smysl, nikoliv na poli nebo v údolí, ale na nejvyšším bodu města Šluknov,“ doplnil Chroust.

Výhled z nově postavené rozhledny na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější rozhlednou v Česku. (23. září 2026)
Nově postavená rozhledna na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější rozhlednou v Česku. (23. září 2026)
Nově postavená rozhledna na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější rozhlednou v Česku. (23. září 2026)
Výhled z nově postavené rozhledny na Jitrovníku u Šluknova, která je nejsevernější rozhlednou v Česku. (23. září 2026)
10 fotografií

Šluknovský výběžek měl na začátku 20. století podle Chrousta o pět rozhleden více než dnes. Všechny postupně zanikly, zejména v souvislosti s událostmi obou světových válek. Poslední novou rozhlednou, která ve výběžku před Jitrovníkem vznikla, byla v roce 1905 rozhledna na Tanečnici u Mikulášovic.

Nová rozhledna má pozinkovanou ocelovou konstrukci a dřevěný obklad. Chroust uvedl, že její životnost by měla být nejméně 70 let a údržba má spočívat převážně v kontrole spojů a obnově nátěru dřevěných částí jednou za pět let. Autorem návrhu eliptické konstrukce je architekt Tomáš Beneš.

Rozhledna stála podle Kolonečného zhruba 13 milionů korun, z toho 11 milionů pokryly dotace.

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Pro první návštěvníky rozhledny je na sobotu připravený doprovodný program. Těšit se mohou například na hudební vystoupení.

Součástí budou podle Klubu českých turistů také organizované pěší trasy k rozhledně. Turisté mohou vyrazit například ze Šluknova, odkud vede šestikilometrová trasa. Další trasa z Valdeku je dlouhá tři kilometry. Z německé strany povedou trasy z Neusalzy-Sprembergu přes Oppach a Fukov v délce deseti kilometrů nebo z Ebersbachu dlouhá sedm kilometrů. Účastníci registrovaní na startu dostanou v cíli pamětní list a upomínkový předmět.

Stavba je součástí přeshraničního projektu města Šluknov a německé obce Sohland. Projekt Interreg Česko-Sasko má připomínat společnou historii českého a německého pohraničí. Vedle rozhledny zahrnuje také kulturní akce, setkání rodáků, výstavu o minulosti a budoucnosti Jitrovníku nebo naučnou stezku po sakrálních památkách.

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