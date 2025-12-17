Oživení zaniklé obce. Fukov zničilo vysídlení, studentka tvoří virtuální

Do roku 1945 bylo v zaniklé obci Fukov, jejíž území dnes spadá pod Šluknov, přes 140 domů a zhruba 800 obyvatel, dvoutřídní škola, celnice, pošta a také kostel z roku 1788. Po vysídlení německých obyvatel začala obec chátrat. Češi se do obce nestěhovali, a tak se postupně vylidňovala.
V roce 1950 zanikl i místní národní výbor, o deset let později se uskutečnil odstřel kostela. Fukov definitivně zmizel z mapy 23. září 1960, kdy šel kostel svatého Václava k zemi. Dnes místo sestává z několika málo pozůstatků, většinu tvoří louky, stromy a řeka Spréva.
Nejsevernější kostel kdysi odstřelili. Na odhalený půdorys se vrátí rodáci
V plně soběstačné obci fungovalo 58 živností, pět hostinců a 20 obchodů. V terénu je dnes těžké najít stopy budov, protože místo je zarostlé a základy jsou často překryté hlínou. Studentka proto pracuje s dobovými snímky. Díky nim zaznamenává původní vzhled budov, tvary střech, rozmístění oken i podobu jejich fasád.
„Nejvíce mě na tom baví propojení historie a geoinformatiky. Můžeme pomocí historických pramenů ‚oživit‘ tuto zaniklou obec a navrátit tak její paměť,“ řekla Matesová.
Moderní metody dálkového průzkumu Země pomáhají hledat základy staveb v terénu. Na výzkum dohlíží Jana Müllerová, která se studenty analyzuje historické mapy a archivní materiály a v terénu dokumentuje zbytky zaniklých domů.
„Moje idea je, že vytvoříme takovou knihovnu 3D objektů zaniklých historických budov,“ řekla Müllerová. Výsledkem by měla být virtuální 3D vizualizace celé krajiny, která by umožnila jakousi procházku místy, která už fyzicky neexistují.
Světlo jako snaha vrátit místu duši
Na nedávné akci Světlo pro Fukov, která se konala jako připomínka 65. výročí odstřelení fukovského kostela, se již objevil jeho nasvícený trojrozměrný model. Světlo vycházející z modelu po setmění symbolizovalo snahu komunity vrátit místu duši. „Držet v ruce zmenšeninu budovy, kterou si pamatuji jen z dětství, je pro mě jako vrátit se v čase,“ uvedla jedna z pamětnic.
Někdejší obec připomíná dřevěný kříž. Město před deseti lety dalo vyčistit a upravit hřbitov. Na území obce jsou obnovené cesty, lemované před pár lety vysázenými ovocnými stromy. Město nedávno také nechalo odhalit základy kostela. V roce 2027 se uskuteční výstava, která představí výsledky archivního bádání i práci fakulty životního prostředí včetně 3D modelů a vizualizací zaniklé krajiny.