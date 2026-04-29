Nepoučitelný dealer. Za střelbu na „zákazníka“ si vyslechl už šestnáctý trest

Ústecký krajský soud poslal za pokus o vraždu ve Šluknově na Děčínsku muže na 14 let a šest měsíců do vězení. Muž výstřelem zasáhl řidiče automobilu, který by bez lékařské péče zemřel. Šestačtyřicetiletý Michal Jindra řekl, že nechtěl nikomu ublížit. Hájil se tím, že střílel v afektu po předchozím konfliktu kvůli prodeji drog v garáži. Trest je úhrnný, odsouzen byl i za několik drogových deliktů, k většině činů se přiznal.
Obžalovaný Michal Jindra v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem (25. března 2026) | foto: ČTK

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání. Recidivistovi hrozilo až 20 let vězení.

Událost se stala loni v červenci ve Šluknově. K obžalovanému si podle svědků jela parta pro pervitin. Po příjezdu na místo zaparkoval řidič u garáže, kam si šel svědek pro objednaný pervitin. U soudu svědek řekl, že „to nebylo ono“, co chtěl, proto došel pro kamarády, aby zboží překontrolovali. Když se vrátil, měl podle něj obžalovaný v ruce brokovnici. Jeden z mužů vytrhl zbraň Jindrovi z ruky a strhla se potyčka, při které podle svědka spadl Jindra na zem.

Muži nasedli podle výpovědi u soudu do auta a Jindra za nimi vyběhl. Pak se podle soudu vrátil do garáže pro pistoli. Vystřelil na rozjíždějící se auto, zasáhl přední plastový nárazník až do chladiče vozu, a když vozidlo pokračovalo v pohybu a míjelo Jindru, namířil podle soudu zbraň s cílem usmrtit přes otevřené okno pravých předních dveří do vozidla na řidiče a ze zbraně podruhé vystřelil, přičemž zasáhl šoféra.

Obžalovaný se hájil tím, že jednal v afektu po napadení a okradení. „Přijeli mě přepadnout a okrást, já jsem chtěl jen zabránit tomu, aby odjeli s mými věcmi,“ řekl Jindra.

Jeho obhájce požadoval překvalifikování činu z pokusu o vraždu na pokus o zabití. Obhajobu vyvrátili podle soudu svědci a videozáznam z místa činu. První střelou Jindra zasáhl přední část auta, ukročil stranou, namířil a vystřelil podruhé. Jednal podle soudu s rozmyslem s cílem usmrtit. „Nejednalo se o omyl nebo náhodu,“ uvedla soudkyně Tereza Nagy. Motivací bylo napadnout posádku automobilu, řekla.

Řidiči způsobil poranění břicha a vnitřní krvácení. Záchrannou službu zavolala spolujezdkyně. „Pokud by muži včas lékaři neposkytli péči, zemřel by,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan. S jeho návrhem kvalifikace trestného činu i samotného trestu se soud zcela ztotožnil.

Znalkyně uvedly, že Jindra netrpí žádnou duševní chorobou, schopnost chápat důsledky jednání u něj byla v době činu zachována. Motivem jednání mohla být naštvanost. Zabezpečovací detenci ani ochranné ústavní léčení nenavrhly. Toxikologický rozbor prokázal, že obžalovaný byl v době činu pod vlivem metamfetaminu.

Odsouzen byl také za nedovolené nakládání s psychotropními látkami, přechovávání těchto látek a jejich prodej a za nedovolené ozbrojování, neměl totiž zbrojní průkaz. Polehčující okolností bylo částečné doznání, spolupráce s policií a projevení lítosti. Přitížilo mu, že byl patnáctkrát soudně trestán mimo jiné za drogovou, majetkovou i násilnou činnost. „Za posledních 17 let byl 11 let ve vězení,“ uvedla soudkyně.

Poškozený, který má podle zmocněnce doživotní následky, žádal náhradu škody ve výši zhruba 4,4 miliony korun. Soud přiznal zraněnému muži za nemajetkovou psychickou újmu a další náklady, které vynaložil na dojíždění do nemocnic, 707 tisíc korun. Se zbytkem nároků ho odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Ministerstvo spravedlnosti zaplatilo poškozenému 50 tisíc korun, částku má státu zaplatit odsouzený muž stejně jako náhradu za léčebné výdaje pojišťovně.

