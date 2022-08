V Ústí skončil chov slonů, samice Delhi si zvyká na nový domov ve Francii

Po prvotním zaváhání při výstupu z kontejneru se Delhi ve svém novém domově podle mluvčího ústecké zoo, Víta Lukáše, začala ihned věnovat připravenému krmivu. Obě slonice Gándí a Delhi nevykazovaly žádné známky stresu, agrese ani nervozity.

Jelikož první reakce mezi slonicemi byly velmi pozitivní, přistoupí již dnes chovatelé k bližšímu kontaktu obou zvířat přes bariéru ve venkovním výběhu. K přímému spojování obou slonic pak dojde v návaznosti na jejich reakce.

Samotný transport Delhi do Elephant Haven, European Elephant Sanctuary (EHEES), které leží poblíž Limoges na středozápadě Francie, začal v úterý a na místo určení dorazil po třiceti hodinách ve středu odpoledne. Přípravy na přesun však trvaly několik týdnů, kdy Dehli musela například trénovat nástup do kontejneru.

„Všichni, včetně Delhi, odvedli obrovský kus práce. Dva týdny před odjezdem Delhi byl v zoo právě kolega Tony Verhulst z EHEES, který se snažil Delhi více poznat a získat si její důvěru, která je pro práci se slony velmi důležitá,“ řekla hlavní zooložka ústecké zoo Petra Padalíková.

Slonici do Francie kromě francouzského chovatele či veterinářky doprovodili také všichni tři chovatelé slonů z Ústí, aby jí v prvních dnech usnadnili adaptaci na nové prostředí. „Delhi je velmi bystrá, rychle se učí, a tak cestu snášela skvěle, vše proběhlo dle plánu,“ chválila transport veterinářka Florence Ollivet-Courtois.

Úvahy o chovu samců

Samice slona indického Delhi přisla do ústecké zoo v roce 1987, dva roky po Kale. V roce 2019 však musela být Kala kvůli zdravotním potížím utracena. Obě slonice tak sdílely společný prostor více než 32 let.

O nutnosti přesunout Delhi do jiného zařízení, kde bude součástí sloního stáda, vědělo vedení zoo hned po úmrtí Kaly. „Sloni jsou stádní zvířata, proto se bude muset Delhi přesunout do jiné zoo. Jednáme se dvěma zahradami a čekáme, jak se vyjádří koordinátor, pak ji přesuneme,“ uvedl již před třemi lety tehdejší ředitel ústecké zoo Martin Končel.

Sloni by se však přeci jenom mohli do Ústí opět vrátit. Do budoucna zoo uvažuje o chovu sloních samců. I pro ně by však musela vybudovat nové zázemí. Opuštěný výběh po slonech plánuje zoo přeměnit na nový pavilon pro orangutany.