Policie na Lounsku už druhý den prohledává dům roky nezvěstné ženy

„Kriminalisté provádí na několika místech úkony trestního řízení, vztahující se k trestné činnosti spáchané v minulosti. V současné době nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Kriminalisté přijeli do Slavětína už pondělí, kde několik hodin prohledávali dvůr a zahradu rodinného domu i samotné obydlí, kde rodina žila. Ve večerních hodinách dům zapečetili a tým se vrátil na místo opět v úterý v ranních hodinách. Podle sousedů se na místě pohybuje i manžel Jany Paurové,

„Viděla jsem ho to. Myslím si, že za zmizení manželky může on, že jí něco udělal. Jednou jsem mu řekla, co si o něm myslím, jen se začervenal a sklopil oči a odešel. Nedělá na mě dobrý dojem,“ prohlásila jedna z obyvatelek, která kolem domu v úterý procházela.

„Podle mě tu nic po těch letech nenajdou. Už tenkrát tu prohledali, co se dalo a nic,“ podotkl starší muž.

Podle Novinek.cz pracovali na místě v pondělí i hasiči s čerpadlem. Co na místě dělali, policie nekomentovala. Přítomní kriminalisté mlčeli i v úterý. „Nic vám nemůžeme říci,“ řekl jeden z nich přímo na místě.

K domu v úterý ráno dorazili i dva psovodi se speciálně vycvičenými psy určenými na vyhledávání lidí. Na místě se postupně prostřídali.

Záhadné zmizení Jana Paurová Jana Paurová zmizela v noci na 3. února 2013.

Policii to ohlásil manžel.

Řekl, že večer byla žena opilá a šla spát, druhý den ráno už ji však nenašel.

V té době s nimi byl v domě nejstarší, tehdy nezletilý syn.

Tři mladší děti byly u rodičů manžela.

Zpoza uzavřené vstupní branky, kterou hlídali policisté v uniformě, se několik desítek minut ozýval zvuk řezání. Po 13. hodině pak přijel k domu fekální vůz, pracovníci z něho natáhli hadici do dvora domu. Kolem 14. hodiny dorazili také hasiči s těžkou technikou.

Paurová zmizela v noci na 3. února 2013. Zmizení policii nahlásil až po víkendu její manžel. Řekl, že v pátek večer byla opilá a šla spát a druhý den ráno už ji nenašel.

Podle svědectví její kamarádky se Jana den před zmizení bála jít domů. Policie v té době totiž začala prošetřovat její týrání, kterého se měl dopouštět manžel. Trestní oznámení podala lounská sociálka. Domácí násilí v rodině následně řešily soudy.

Soud muže nejdřív zprostil obvinění pro nedostatek důkazů, nakonec ale po odvoláních a dalších soudních jednáních dostal muž podmíněný trest. U soudu svědčila rodiče zmizelé ženy, kteří mluvili o dlouhodobém fyzickém i psychickém násilí.

Podle jiných svědků z řad známých byla žena alkoholička a i ona manžela napadala. Paur podle verdiktu ženu týral od začátku roku 2012 až do doby jejího zmizení. K násilí mělo docházet i v přítomnosti tehdy nezletilých dětí.