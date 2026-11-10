Podle soudu je vložení propagačních materiálů jedné volební strany do obálky s hlasovacími lístky v rozporu se zákony. Došlo tím k zásahu do férovosti volební soutěže.
„Málem mě šlehlo, když jsem se dozvěděl, že se to stalo.“
Podle soudu je vložení propagačních materiálů jedné volební strany do obálky s hlasovacími lístky v rozporu se zákony. Došlo tím k zásahu do férovosti volební soutěže.
„Málem mě šlehlo, když jsem se dozvěděl, že se to stalo.“
Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit...
Krajský soud v Ústí nad Labem rozdal tresty v otřesném případu znásilnění, výroby a šíření dětské pornografie i incestu. Padesátiletý muž a jeho o osmnáct let mladší manželka po dobu nejméně dvou let...
Okresní soud v Litoměřicích otevřel ve středu případ tragické dopravní nehody z loňského září. Na lavici obžalovaných usedl pětadvacetiletý Petr Krausz, který nezvládl kvůli vysoké rychlosti vůz a...
V jihovýchodní části jezera Milada poblíž Ústí nad Labem se objevily čtyři nové bílé objekty na plovoucích molech. Tři z nich mají sloužit jako zázemí správy přístaviště, jeden pro záchrannou službu....
Okresní soud v Mostě dnes zamítl návrh na podmínečné propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Vocáska (nyní Navrátila). Dal tak na stanovisko státní zástupkyně a posudek z věznice. Dvojnásobný vrah...
Ve Slavětíně na Lounsku se budou opakovat komunální volby, přičemž důvod je poněkud bizarní. Žena, která zajišťovala distribuci volebních lístků, totiž do obálek vkládala propagační letáky starostova...
Drtivá porážka basketbalové ústecké Slunety v sobotním ligovém derby v Děčíně (66:92) má dohru. Šéf klubu Tomáš Hrubý si svolal tým na kobereček, pod tlakem jsou hráči i trenéři. „Slunetu budu vždy...
Na minulém srazu překvapil nový kouč národního týmu nominací Matěje Radosty, teď šokoval ještě víc, když ukázal na teprve osmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Fotbalové Teplice díky odvážnějšímu...
Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...
Hned několika vlčím párům na severu Čech se letos narodila mláďata. Potvrdily to výsledky monitoringu Hnutí Duha Šelmy a Správy národního parku České Švýcarsko. Jen část mláďat se však dožije...
Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...
Tři roky se marně prokousávaly do základní skupiny Evropské ligy, ani letos to nevypadá růžově. Házenkářky Mostu v úvodním utkání 3. předkola v maďarském Ostřihomu schytaly výprask 19:33 a jejich...
Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický soud viníka nehody na čtyři roky za mříže a uložil mu osmiletý zákaz řízení. Pozůstalým má zaplatit...
Samá bodlina a ztělesněná roztomilost. Ano, ježek je tvor od pohledu sympatický. Proto není divu, že o víkendu dorazila spousta lidí do hotelu Clarion v Ústí nad Labem, kde se konala první...
Bílá lavina na hřišti, bílá tsunami v hledišti. Fanouškovský kotel, jaký nemá v českém basketu obdoby, okouzlil Děčín i celou ligu. Válečníky dohnal k nejsladší výhře v El Nordiku a pak šli junáci do...
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Malí pacienti ze Šluknovského výběžku by měli mít i po Novém roce v Rumburku zajištěnou alespoň pohotovostní zdravotní péči. Dětská lékařská pohotovost má zůstat zachována i po uzavření dětského...
Ligové Teplice se při nedělní domácí partii s Pardubicemi musely cítit jako v hořkém fotbalovém vtipu, kdy hráč přijde domů a manželka se ho ptá, jak mu to šlo. „Dal jsem dva góly, ale prohráli jsme...