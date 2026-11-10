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K hlasovacím lístkům přidávala letáky na podporu starosty, volby neplatí

Miroslava Strnadová
  16:05
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Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Policie přijela na žádost vyškrtnutých voličů. (9. října 2026) | foto: ČTK

Ve Slavětíně na Lounsku se budou opakovat komunální volby, přičemž důvod je poněkud bizarní. Žena, která zajišťovala distribuci volebních lístků, totiž do obálek vkládala propagační letáky starostova subjektu. Ten také nakonec vyhrál a zabral většinu v sedmičlenném zastupitelstvu. Lídr druhé kandidátky hlasování napadl u krajského soudu a uspěl.

Podle soudu je vložení propagačních materiálů jedné volební strany do obálky s hlasovacími lístky v rozporu se zákony. Došlo tím k zásahu do férovosti volební soutěže.

„Málem mě šlehlo, když jsem se dozvěděl, že se to stalo.“

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K hlasovacím lístkům přidávala letáky na podporu starosty, volby neplatí

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Ve Slavětíně na Lounsku se budou opakovat komunální volby, přičemž důvod je poněkud bizarní. Žena, která zajišťovala distribuci volebních lístků, totiž do obálek vkládala propagační letáky starostova...

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