Omezovat školství je střelba do vlastní nohy, míní ústecký hejtman před stávkou

Rodiče už by měli mít z každého zařízení, kam dochází jejich děti, v tuto chvíli informaci, jak bude stávka vypadat, tedy zda bude a v jaké podobě.

V krajském městě zůstane zcela zavřeno 14 základních škol, což znamená, že v provozu nebudou ani školní družiny a jídelny. „Pět základních škol i Dům dětí a mládeže zůstanou otevřené. Ne všude bude fungovat i školní jídelna. Školy to řeší studenou variantou, například formou obložené bagety,“ uvedla Romana Macová, mluvčí ústecké radnice.

Ke stávce se v Ústí připojí také 13 mateřských škol. Zbývajících 15 bude otevřeno, ale tři z nich budou fungovat v omezeném provozu pouze dopoledne. „Stávkují provozní zaměstnanci a nebude možné dětem připravit oběd,“ dodala mluvčí.

Do stávky se zapojí školská zařízení napříč krajem. V Litoměřicích zůstanou zavřené čtyři základní školy, v dalších dvou se bude normálně učit. Přerušený provoz bude i v šesti mateřských školách, čtyři zůstanou otevřené, v jedné bude v provozu pouze jedna třída. V Mostě se do stávky zapojí devět základních škol, ve dvou bude normální provoz.

Ten bude v pondělí omezený také v Základní a mateřská škole v Koperníkově ulici v Teplicích. „Otevřena zůstane mateřská škola, 1. stupeň základní školy a školní družina. Zavřená v den stávky zůstane školní jídelna, učit se nebudou žáci na 2. stupni. Jídlo bude zajištěné pouze pro mateřskou školu, rodiče dětí na 1. stupni by měli dát dětem větší svačinu. Do stávky se nezapojí asi polovina z 90 zaměstnanců. S vyhlášením stávky i s jejími důvody souhlasíme, s ohledem na děti a rodiče ale půjdou někteří do práce,“ popisuje provoz svého zařízení ředitelka Gabriela Křížková.

Kolik škol nakonec zůstane v pondělí otevřeno, ale není zcela jasné. Vedení se mohou ke stávce částečně nebo symbolicky připojit i později. „Přesná čísla budeme sdělovat až v pondělí, školy se pořád přihlašují. Ve velkém počtu máme zastoupené i mateřské školy,“ uvedla Božena Seifertová, předsedkyně Krajské rady odborového svazu pracovníků školství Ústeckého kraje.

„Už teď je ale jisté, že počet škol nějak zapojených do stávky je mnohem větší než v roce 2019,“ dodala. Tehdy učitelé stávkovali za zvýšení platů, tentokrát usilují o více peněz pro školství obecně. Také kritizují pokles peněz pro nepedagogické pracovníky. S tím vším může podle stávkujících klesnout kvalita vzdělávání.

Jako nešťastné řešení vidí pondělní stávku starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (STAN). Je členem krajského zastupitelstva a jeho stranický kolega je ministrem. Drozd je i členem užšího vedení STANu. „Nerozumím požadavkům učitelů nebo nepedagogických pracovníků. Vím, že oblast školství je pro vládní koalici rozhodně prioritou. Jinak by nešlo do školství tolik finančních prostředků,“ míní Drozd.

Podle odborářů chybí v rozpočtu ministerstva peníze na 17 tisíc nepedagogických úvazků. „Pan ministr vysvětloval, že je ve školách několik tisíc neobsazených míst, na která se čerpají finanční prostředky a z nich se hradí nepedagogičtí pracovníci. Není proto možné mít víc a víc asistentů pedagogů nebo kuchařek, když je dětí méně a mnohé na obědy ani nechodí. Do škol se stále nabírají noví a noví zaměstnanci, ale dětí spíš ubývá,“ poznamenal Štefan Drozd.

Opačný názor na stávku má hejtman kraje Jan Schiller (ANO). Byť ANO v kraji spoluvládne, na parlamentní úrovni je v opozici. Jako zásadní problém vidí špatnou komunikaci vlády a ministerstva s učiteli.

„Stávku plně chápu, je to obava o další fungování školství. Myslím, že tady dochází k určitému nedorozumění, co se bude ve školství měnit nebo upravovat. Bohužel je to chyba komunikace vlády,“ řekl hejtman s tím, že vládní koalice měla najít pro školství dostatek finančních prostředků.

„Jestliže budeme omezovat školství, omezujeme sami sebe a střílíme se do vlastní nohy,“ dodal.

