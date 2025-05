Na případ upozornila CNN Prima News, na níž se e-mailem obrátil jeden z diváků a tvrdil, že ředitel základní školy v jeho obci podával návykové látky svým žákům.

Věcí se zabývala i policie. „Policisté na základě oznámení prošetřovali jednání ředitele jedné základní školy v okrese Chomutov týkající se mimo jiné podání alkoholu a cigaret osobám mladším osmnácti let. Na základě šetření bylo zjištěno podezření ze spáchání přestupků o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tato jednání byla policisty oznámena příslušným správním orgánům k projednání,“ informovala na dotaz iDNES.cz chomutovská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Dále uvedla, že policie o výsledku vyšetřování informovala zřizovatele školy, tedy příslušný úřad městyse, a dále inspektorát České školní inspekce. Mluvčí České školní inspekce Karel Kovář se k případu zatím nevyjádřil.

Rada obce už případ projednala. „Pro nás je tato záležitost v tuto chvíli zcela určitě uzavřena. V radě městyse jsme přijali opatření, ale nebudu specifikovat jaká. My jako rada městyse navíc nejsme přesvědčeni, že to, co se objevilo v zápisu od policie, je stoprocentní pravda. Víme jen to, že se to neodehrálo ani v katastru obce ani v budově základní školy,“ komentoval starosta Milan Duháň.

Podle CNN Prima News se případ odehrál už před dvěma lety. V tom, že se o něm mluví nyní, vidí ředitel školy pouze pomstu, čeho by se měla týkat ale na dotaz iDNES.cz nechtěl blíže komentovat.

„Byl jsem s dětmi na výletě. Děti si opatřily alkohol a oslavovaly narozeniny. A protože jsem tam s nimi byl sám a musel jsem na chvíli odejít, stalo se, že než jsem se asi za deset minut vrátil, pily alkohol. Lahev, kterou popíjely, jsem jim sebral. V žádném případě to není tak, že bych jim alkohol podával,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel školy s tím, že „po dvou letech přišlo udání jako pomsta“.