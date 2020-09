Internáty a domovy mládeže řeší, jak vyhovět manuálu z ministerstva

Studenti by podle doporučení měli dodržovat větší hygienu a také by se měli co nejméně potkávat. Podle ředitelů škol v Ústeckém kraji, jejichž žáci internáty využívají, je to však téměř nemožné.

„Manuál z ministerstva je jen doporučení, nikoliv nařízení, takže budeme používat zdravý selský rozum a poradíme si s tím. Ale na rovinu říkám, že představy pana ministra Plagy (za ANO) na internátech vůbec nejdou splnit,“ řekl třeba ředitel šluknovské střední lesnické školy a střední odborné školy Rudolf Sochor.

Podle něj není možné od sebe zcela oddělit skupiny žáků mimo výuku. „Udělali jsme směnnost na snídaních, obědech a večeřích, ale zbývající aktivity jsou společné a žáci se prostě budou potkávat. Doporučení na zrušení kroužků je nesmysl. Když studenti skončí ve tři hodiny ve škole, nemohou až do večera jen sedět na pokoji. Kroužky spustíme, ale zastropujeme je tak, že na každý z nich pustíme omezený počet dětí. Tím se nám rozmělní do více skupin,“ vysvětlil Sochor.

Ředitel děčínské střední školy řemesel a služeb Tomáš Daněk se zase obává toho, co by nastalo v případě, kdyby mu onemocněl personál.

„Naše vychovatelky se na službách nepotkávají, takže by se mezi sebou nakazit neměly a v případě výpadku jedné z nich si ještě poradíme, ale kdyby byly v karanténě všechny tři, budeme muset domov mládeže uzavřít,“ připustil.

Na mostecké vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, obchodní akademii, střední pedagogické a střední zdravotnické škole, kde je 1 700 žáků a 150 zaměstnanců, museli podobnou situaci řešit hned v první den výuky.

„Již dnes máme nachlazenou učitelku, která začala kašlat. Nepustili jsme ji proto do školy a v pondělí jde na test. Až bude bez respiračních projevů, vrátí se. Zatím budeme nahrazovat učitele, jak to půjde, až to nebude možné, omezíme provoz na distanční výuku. Ale myslíme pozitivně, zvládneme to,“ podotkla v úterý ředitelka školy Jitka Hašková.

Do izolace budou muset i spolubydlící

Všechny zmíněné školy mají pro případ nákazy připravené izolační místnosti, do kterých mohou separovat studenty s příznaky respiračních onemocnění.

„Nemocný žák dostane roušku, dáme ho do izolace a zavoláme jeho rodičům, aby si ho v nejkratším možném čase vyzvedli,“ nastínil Daněk.

Podotkl však, že nemusí vždy jít jen o jednoho studenta. „Na pokojích jsou studenti po dvou, takže by se to nejspíše týkalo i jeho spolubydlícího,“ popsal ředitel.

Podobně chtějí postupovat i v Mostě, kde mají v každé ze tří budov dvě izolační místnosti a další je připravena na internátu se 132 studenty.

„Pokud bude někdo pozitivní, asi budu postupovat zdravým selským rozumem. Zkusím vytrasovat, s kým mohl v kolektivu přijít do kontaktu, a pošlu všechny do karantény,“ doplnila Hašková s tím, že v izolační místnosti budou muset žáci počkat, dokud si je nevyzvednou jejich rodiče.