Mladík nahlásil bombu ve škole a rukojmí. Za falešný poplach mu hrozí vězení

  11:13
Policisté obvinili mladistvého, jenž ve středu nahlásil bombu v budově střední školy v děčínských Křešicích a mluvil také o držení rukojmích. Událost si vyžádala evakuaci desítek lidí. Žádná z výhrůžek se nakonec nepotvrdila. Za šíření poplašné zprávy mladíkovi hrozí i vězení.
Policisté se zabývají anonymním oznámením o údajně nastraženém výbušném systému v objektu střední školy v děčínských Křešicích. (1. října 2025) | foto: Policie ČR

Anonymní oznámení o umístění bomby ve škole přijali policisté na tísňové lince před osmou hodinou ráno. Na místo vyrazily všechny složky IZS včetně zásahové jednotky či vyjednavače. Policie evakuovala 89 lidí – žáků a zaměstnanců.

Policisté se zabývají anonymním oznámením o údajně nastraženém výbušném systému v objektu střední školy v děčínských Křešicích. (1. října 2025)

Budovu a její okolí pak začal prohledávat speciálně vycvičený pes. „Žádný nástražný výbušný systém nebo nebezpečný předmět naštěstí nebyl nalezen. Také se nepotvrdilo držení rukojmích. Krátce po desáté hodině se mohli všichni evakuovaní vrátit zpět,“ sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Zhruba za dvě hodiny už měli policisté podezřelého. Šlo o mladistvého. „Kriminalisté provedli další úkony včetně výslechu podezřelého mladíka a následně zahájili jeho trestní stíhání a obvinili ho z provinění šíření poplašné zprávy,“ podotkla Kubíčková.

„V případě, že by se jednalo o dospělého, hrozil by mu v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let. V případě odsouzení mladistvých soud ukládá trest poloviční,“ poznamenala mluvčí.

Manévry v Děčíně. Policie evakuovala střední školu, mladistvý nahlásil bombu

Na dotaz, zda se jedná o žáka dané školy, odmítla Kubíčková odpovědět. Konkrétní v tomto ohledu nebyla vzhledem k probíhajícímu policejnímu vyšetřování ani ředitelka Střední školy lodní dopravy a technických řemesel Kateřina Sellnerová.

„Chtěla bych každopádně poděkovat složkám IZS, protože z jejich strany vše fungovalo naprosto perfektně. Pro žáky i zaměstnance to byla psychicky poměrně náročná situace. Výuka dnes už probíhá normálně,“ sdělila ve čtvrtek iDNES.cz Sellnerová.

Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu...

1. října 2025  10:19

Obr Pecháček má být dominantní v NBL. Děčín? Rivalitu tolik neprožívám, říká

Probuzení spícího obra? Habán i mezi basketbalisty Adam Pecháček se v létě třaskavě přesunul mezi nesmiřitelnými, ale že by v Děčíně dřímal a do Ústí nad Labem šel bdít, to si nemyslel. „Probuzený...

1. října 2025  7:47

