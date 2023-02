Nejsme „odpadištěm Česka“, odmítá hejtman ponechání styrenu na skládce u Mostu

„Budu apelovat na ministerstvo financí, aby styren nezůstal uložen na skládce Celio a sudy s ním byly bezpečně odstraněny. Nejsme a nikdy nebudeme odpadištěm České republiky. Je návrh postavit na styren v Celiu sarkofágy a podobné věci, ale ve své podstatě to znamená, že zde bude styren stále. To si nikdo z nás nepřeje,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Při hoření styrenových plastů může vznikat například oxid uhelnatý. Styren dráždí oči, dýchací cesty i trávicí soustavu, má negativní vliv na nervový systém. Ve vyšších dávkách vyvolává bolesti hlavy, deprese, poruchy vidění či křeče.

Nezabezpečené sudy se styrenem byly na skládce Celio objeveny v létě roku 2021. Právě na jejich likvidaci původně ministerstvo financí vypsalo zakázku, kterou získala firma Aquatest, ale sudy nakonec skončily na skládce Celio, která leží mezi Mostem a Litvínovem blízko nově vzniklého jezera Most.

Ohledně uloženého styrenu také dál probíhá vyšetřování pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Policie stíhá devět lidí. Podle dosavadních závěrů policie je hlavním obviněným Daniel Kraft, který v době, kdy byly činy podle policie spáchány, byl členem představenstva Aquatestu a také členem představenstva ve firmě Celio.

Krajští zastupitelé požadují, aby se ministerstvo financí jako zadavatel veřejné zakázky zasadilo o nalezení účinného řešení a nezříkalo se odpovědnosti za vzniklou situaci.

Také města Most a Litvínov trvají na tom, aby styren nezůstal na skládce. „Město Most přijalo stejné stanovisko jako kraj, občané na Mostecku vůbec nemají dobrý pocit z uložení tohoto nebezpečného odpadu,“ řekl mostecký primátor Marek Hrvol (Pro Most). Apelovat za to bude také senátor a mostecký radní Jan Paparega (Pro Most).

V lednu se proti dalšímu uložení styrenu na skládce odvolal Litvínov. „Tento výsledek nám byl pouze oznámen těsně před Vánoci. Okamžitě jsme podali odvolání, a to v celém rozsahu,“ sdělila litvínovská starostka Kamila Bláhová (ANO). Podle ní jde v podstatě o legalizaci protiprávního jednání, protože nebezpečná látka se dostala na skládku při trestné činnosti.