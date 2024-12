Krušnohorský Klínovec otevírá zimní sezonu, na ostatních hřebenech čekají

„Aktuálně připravujeme dvě páteřní sjezdovky na severu Klínovce – modrou Dámskou a červenou Pařezovku. V pátek otevíráme Dámskou sjezdovku a Pařezovku bychom rádi otevřeli o víkendu. Rozhodnutí padne v pátek,“ uvedla mluvčí největšího lyžařského areálu v Krušných horách Hana Hoffmannová.

Určit objem sněhu, který je zasněžovací technologie schopná za den vyrobit, není snadné. „Záleží na faktorech, jako je vlhkost vzduchu, stav vody, teplota vody a samozřejmě teplota okolního vzduchu. Při ideálních podmínkách jsme schopni vysněžit areál za několik dní, ale musí být stabilní mrazivé teploty,“ zmínila Hoffmannová.

Na Klínovci se sněžná děla rozjela už ve druhé polovině listopadu. A hned tam během několika dnů řešili několik bizarních situací. Na uzavřenou sjezdovku, kde ležela tenká vrstva sněhu, vjeli tři řidiči. Se svými vozy tam uvázli. Pracovníci lyžařského areálu je pak museli složitě vyprošťovat, pomoci musela i rolba. Po řidičích zbyla poničená sjezdovka.

„První vrstva potřebuje dostatečně umrznout, aby se na ni mohl vrstvit další sníh. Když vjedete na čerstvou vrstvu, tak vám to auto celé rozorá a promíchá s hlínou. Je to ztráta časová, finanční, ale i emoční, protože naši kolegové teď opravdu předvádějí neskutečné výkony, aby areál připravili co nejlépe a tito návštěvníci jim přinesou akorát vztek a frustraci,“ popsala Hoffmannová.

Ceny jízdného budou podle Hoffmannové do odvolání zlevněné. Jednodenní jízda tak vyjde dospělého na 690 a dítě na 410 korun. Letošní ceny některých skipasů však na Klínovci vzrostly v průměru o pět procent. Výjimkou je nejžádanější skipas pro dospělé, při online zakoupení zůstává na 990 korunách.

V předešlých letech skiareál, jehož nejvyšší bod se nachází na vrcholu kopce v nadmořské výšce 1 244 metrů, každoročně investoval do lanových drah, vylepšení sjezdovek, nových roleb či sněžných děl. Kvůli slabým zimám posledních let ovšem středisko na čas zásadní investice do vylepšení sjezdařských tratí či budování nové sjezdovky odložilo.

Jinde je začátek sezony nejasný

Další krušnohorské skiareály na severu Čech zatím nemají příliš jasno v tom, kdy by se mohla nová sezona rozběhnout. Jde třeba o Klíny na Mostecku. „Teoreticky bychom mohli provoz v části areálu zahájit za týden, ale to je jen naše představa,“ sdělil majitel areálu Josef Dlouhý.

V horní části areálu byl sice už na začátku prosince poprašek sněhu, spodní část však byla bez sněhu. Aktuálně pomáhají s výrobou sněhu děla.

Stejně jako jinde by i na Klínech ocenili vhodnější klimatické podmínky, které vydrží několik dní. „Ideálně by mělo být –15 °C, jasno, bezvětří a suchý vzduch. Ale v Česku to není prakticky reálné. Potřebujeme tedy alespoň –3 °C, aby mělo zasněžování smysl. Čím je teplota nižší, tím je celá výroba efektivnější, sněhu přibývá a spotřeba elektrické energie není tak velká. Mohl by nám pomoci i přírodní sníh, který snad také napadne,“ podotkl Dlouhý.

Než pustí lyžaře na svah, měla by být sněhová pokrývka minimálně 40 centimetrů. Je to především pro komfort návštěvníků, kteří očekávají perfektně upravenou sjezdovku, a na to je potřeba rolba. „Při nižší vrstvě není kvalita lyžování dobrá,“ nastínil Dlouhý.

Ceny některých skipasů mírně podražily. Denní stojí o tři procenta víc, tedy 650 korun. U multičasového jízdného (na 10 hodin lyžování, které lze vyčerpat kdykoli během sezony – pozn. red.) je navýšení o dvě procenta na 950 korun. Ostatní skipasy zůstávají na stejných cenách jako v minulé sezoně.

Mezi novinky patří vylepšená půjčovna sportovního vybavení, včetně obchodu. „Výrazně jsme obměnili gastro část, nabídka jídel v restauraci je pestřejší a zlevnili jsme,“ dodal Dlouhý.

Na Bouřňáku nezdražovali

Na spuštění sněhových děl čeká také lyžařské středisko Sport Centrum Bouřňák na Teplicku. „Máme připravené vleky, zasněžování a čekáme na počasí. Zatím nemůžeme zasněžovat, protože v naší výšce neklesají teploty trvale pod tři stupně. Ležíme v inverzní hladině, areál máme od 900 metrů po 300 metrů níž, máme tak zmrznuto nahoře a dole vodu, nebo obráceně,“ řekl ředitel areálu Jaroslav Andres.

Minulá sezona byla jako na houpačce. „Loni v prosinci jsme dokonce tři dny lyžovali na přírodním sněhu. Bylo to poprvé po 15 letech. Ale pak přišla obleva, dosněžili jsme a zase přišla obleva. To je zoufalé, ale nechci si stěžovat, je to prostě globální stav,“ konstatoval Andres.

Ceny skipasů zůstaly na loňské úrovni. Za šestihodinovou lyžovačku návštěvník zaplatí 900 korun.

Na lepší klimatické podmínky čekají i na dalších místech v Krušných horách, například v Meziboří, ve skiareálu Alšovka u Klášterce nad Ohří, v Telnici či v Českém Jiřetíně.