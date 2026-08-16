„Autorkou výjimečných pohádkových postaviček je Majka Lexová, která je vytvořila ve své domácí dílně v jihomoravských Šakvicích. Postavičky jsou zasazeny do tematických kulis v osmi zámeckých sálech, kde dětské návštěvníky čeká také zajímavá hra se skřítky,“ říká Miroslava Dušánková z obecního úřadu obce Vlastislav, která zámek vlastní.
Lexová vytvořila svou první loutku před více než dvaceti lety. Výstavu na zámku Skalka připravila za pomoci svých nejbližších.
„Pro dětské návštěvníky zde máme připravenou také herničku, kde si mohou skládat puzzle nebo kostky, mohou se tu vyfotit jako princezny či čertíci nebo si zahrát loutkové divadlo,“ zve dále Dušánková.
V horním patře zámku je také možné navštívit výstavu 558 modelů letadel, které ručně lepil Václav Mílka z Teplic. Dále tu je výstava historických kočárků, včelařská výstava a modely zajímavých majáků.
„Ve stálé expozici nechybí ani výstava vykopávek z nedalekého Hradiště Vlastislav. A návštěvníci se také mohou těšit na fotografie bývalých majitelů zámku Schönbornů včetně současného vídeňského kardinála Kryštofa Maria Schönborna, který se zde na zámku narodil 22. ledna 1945,“ doplňuje Dušánková.
Skalku je možné navštívit o víkendech a svátcích od 11 do 17 hodin nebo od pondělí do pátku po telefonické domluvě od 9 do 14 hodin. Rodinné vstupné vyjde na 200 korun.
Obec Vlastislav zámek vlastní od roku 2001, dříve sloužil jako depozitář státního archivu. Objekt se snaží opravovat.
„Loni se tu byli podívat lidé, kteří zde dříve v archivu pracovali. Byli velice překvapeni, že zámek ještě stojí. Byl prý v takovém stavu, že si mysleli, že po jejich odchodu spadne,“ vypráví Dušánková s tím, že obec už na zámku vyměnila všechna okna a střechu. Pro novou výstavu také loni rekonstruovali rozpadlé první patro a velké zámecké schodiště.