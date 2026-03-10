Omámil ji colou a pak měsíce mučil. Soud nařídil proces s tyranem ze Siřemi

Případ muže, který podle obžaloby znásilňoval, týral a věznil ženu v domě v Siřemi na Lounsku, začne Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat v květnu. Předtím muž znásilnil dvě jiné ženy, uvádí obžaloba. Obviněný je ve vazbě, hrozí mu až 12 let vězení. Stejným trestem jsou ohroženi za zločin zbavení osobní svobody tři lidé, kteří podle policie s vězněním poslední oběti muži pomáhali.
Hlavní podezřelý byl v minulosti za obdobný trestný čin už odsouzený. Tříletý nepodmíněný trest ale odvolací soud změnil na trest podmíněný. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.

Poslední oběť sedla k muži v listopadu 2024 do auta s vidinou příslibu práce a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Po cestě jí dal vypít colu, v nápoji byly látky, které ji omámily.

Rozlomil koště a na mě šly mrákoty. Promlouvají další oběti tyrana z Lounska

Podle státního zastupitelství následovaly měsíce věznění, mučení a opakovaného trýznivého znásilňování. V polovině února 2025 se ženě podařilo uprchnout. Dostala se k domu manželského páru, který jí poskytl pomoc a přivolal policii. V důsledku prožitých traumatických událostí se podle obžaloby u ženy rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Obžaloba popisuje ještě další dva skutky znásilnění, které se týkají tehdejších družek muže. Jeden je z roku 2015 a druhý z roku 2019. V obou případech jde o provozování trýznivých sexuálních praktik, se kterými ženy nesouhlasily.

