Policie rozšířila stíhání tyrana ze Siřemi, viní ho ze znásilnění dalších žen

V Mostě jsou lidi jako já, neděláme fotbal bezhlavě, tvrdí Horváth. Láká ho druhá liga

Nultý rok je za ním, teď už trenér Pavel Horváth mlsně pokukuje s Mostem po hojnějších časech. S týmem zahájil přípravu na novou sezonu třetí ligy a do dvou let by ho rád proměnil v dravou štikou.