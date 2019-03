Vítr pokácel největší bicykl v Česku, 14 metrů vysoký model v Lounech

Kovové jízdní kolo bylo vysoké téměř 14 metrů a dlouhé 27,7 metru. Model s desetimetrovými koly postavila u příležitosti oslav čtvrt století existence společnost Seko Aerospace ve svém areálu v ulici 5. května v Lounech.

Jízdní kolo si firma zvolila proto, že je vyrobené z materiálu, se kterým pracuje, tedy z kovu. „Svým tvarem navíc kola bicyklu připomínají turbíny, které tu děláme,“ uvedl mluvčí lounské společnosti Jan Šlajcher.

Co bude s modelem dál, však odmítá komentovat, protože vedení společnosti je nyní na dovolené.

„Meteorologická stanice Tušimice, která je nedaleko Loun, v pondělí naměřila rychlost větru 87 kilometrů za hodinu,“ přiblížil Pavel Jůza z Českého hydrometeorologického ústavu z Ústí nad Labem.

Tato intenzita spadá do kategorie silného větru. „Není to ale žádný extrém, který by se objevoval jednou za deset let,“ dodal Jůza.

Poryv silného větru skácel v pondělí také stožár vedení vysokého elektrického napětí u Velkých Žernosek na Litoměřicku a druhý zdeformoval. Nehoda přerušila provoz na přilehlé železniční trati.

VIDEO: Největší model jízdního kola v Česku vyrobili v Lounech

V současné době přes české území přecházejí frontální systémy od západu. Silnější vítr, ale již ne tak intenzívní jako v pondělí, očekávají meteorologové ještě ve čtvrtek.

„Ve výhledu to vypadá, že o víkendu a v pondělí by naopak mohlo foukat možná i více než v uplynulé pondělí, ale to je pro přesnější předpověď ještě daleko,“ nastiňuje meteorolog.