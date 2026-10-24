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Silnice zmizí, přibude náměstíčko. Varnsdorf promění okolí Červeného kostela

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  7:00
Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na...

Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na historickou dominantu města. | foto: Vizualizace: studio K2N Landscape

Evangelický kostel se dostal do vlastnictví Varnsdorfu před čtyřmi roky,...
Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na...
Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na...
Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na...
9 fotografií
Radnice ve Varnsdorfu si nechala zpracovat studii, která navrhuje budoucí podobu veřejného prostoru v okolí památkově chráněného novogotického Červeného kostela. Jejím cílem je citlivě upravit a lépe propojit okolí s historickou stavbou a vytvořit místo, které bude sloužit každodennímu odpočinku i kulturním a komunitním akcím.

Autorem studie je studio K2N Landscape, které bude zároveň pokračovat v přípravě projektové dokumentace. Návrh počítá s novou sítí pěších cest, plochami pro setkávání a odpočinek, městským mobiliářem i novou vegetací. Součástí prostoru bude také pítko a menší vodní prvek. „Významnou změnou bude také samotné vymezení prostoru. Revitalizovaný areál se rozšíří až za současnou komunikaci, která bude v rámci úprav zrušena,“ dodává mluvčí Varnsdorfu Tomáš Secký.

Celé území bude podle něho rozděleno do dvou hlavních částí. Vstupní prostor kostela vznikne jako reprezentativní „piazzetta“ navazující na hlavní vstup do budovy. Má sloužit především k setkávání a shromažďování návštěvníků. Zachovány a využity budou také stávající výrazné solitérní stromy, které doplní tzv. plošné pokryvné záhony.

Evangelický kostel se dostal do vlastnictví Varnsdorfu před čtyřmi roky, předtím patřil státu. Město se následně pustilo do obnovy léta chátrající památky. Předloni tak dostal nová okna a loni proběhla generální oprava věže.
Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na historickou dominantu města.
Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na historickou dominantu města.
Studie počítá s prostorem pro odpočinek, komunitní akce i citlivým navázáním na historickou dominantu města.
9 fotografií

„Prostor za kostelem bude naopak klidnější. Takzvaný ‚pocket garden‘ nabídne multifunkční plochu – malé pódium –, která může sloužit například pro divadelní představení, koncerty, výstavy nebo další společenské a komunitní aktivity,“ uvádí Secký.

Důležitou součástí návrhu je také jednotné materiálové a výtvarné řešení. To má navazovat na charakter Červeného kostela. V prostoru se proto počítá například s vestavěnými cihelnými zídkami a pobytovými plochami tvořenými cihelnou dlažbou. „Jednotlivé části se díky tomu vizuálně propojí a vytvoří ucelené okolí historické stavby. Celý prostor pak doplní dostatek vhodné zeleně,“ poznamenává Secký.

Projektová dokumentace by podle Seckého mohla být hotová příští rok. Poté by mohlo dojít k samotné revitalizaci prostoru. Přesné náklady ještě nejsou známy, odhadovány jsou na vyšší jednotky milionů korun.

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