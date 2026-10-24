Silnice zmizí, přibude náměstíčko. Varnsdorf promění okolí Červeného kostela

Autorem studie je studio K2N Landscape, které bude zároveň pokračovat v přípravě projektové dokumentace. Návrh počítá s novou sítí pěších cest, plochami pro setkávání a odpočinek, městským mobiliářem i novou vegetací. Součástí prostoru bude také pítko a menší vodní prvek. „Významnou změnou bude také samotné vymezení prostoru. Revitalizovaný areál se rozšíří až za současnou komunikaci, která bude v rámci úprav zrušena,“ dodává mluvčí Varnsdorfu Tomáš Secký.
Celé území bude podle něho rozděleno do dvou hlavních částí. Vstupní prostor kostela vznikne jako reprezentativní „piazzetta“ navazující na hlavní vstup do budovy. Má sloužit především k setkávání a shromažďování návštěvníků. Zachovány a využity budou také stávající výrazné solitérní stromy, které doplní tzv. plošné pokryvné záhony.
„Prostor za kostelem bude naopak klidnější. Takzvaný ‚pocket garden‘ nabídne multifunkční plochu – malé pódium –, která může sloužit například pro divadelní představení, koncerty, výstavy nebo další společenské a komunitní aktivity,“ uvádí Secký.
Důležitou součástí návrhu je také jednotné materiálové a výtvarné řešení. To má navazovat na charakter Červeného kostela. V prostoru se proto počítá například s vestavěnými cihelnými zídkami a pobytovými plochami tvořenými cihelnou dlažbou. „Jednotlivé části se díky tomu vizuálně propojí a vytvoří ucelené okolí historické stavby. Celý prostor pak doplní dostatek vhodné zeleně,“ poznamenává Secký.
Projektová dokumentace by podle Seckého mohla být hotová příští rok. Poté by mohlo dojít k samotné revitalizaci prostoru. Přesné náklady ještě nejsou známy, odhadovány jsou na vyšší jednotky milionů korun.