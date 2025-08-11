Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější

Autor:
  7:04
Letos na podzim začnou v Ústí nad Labem stavbaři pracovat na zvýšení bezpečnosti čtyřproudé dopravní tepny u Masarykovy nemocnice. Město změny vyjdou zhruba na 65 milionů korun bez DPH. Součástí prací budou stavební úpravy, modernizace zálivů pro městskou hromadnou dopravu, někde přibudou semafory. Řidiči mohou očekávat omezení.
Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným...

Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným úpravám se má stát bezpečnější. (srpen 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným...
Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným...
Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným...
Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným...
8 fotografií

Město už v minulosti vítěze zakázky vybralo, ale druhý v pořadí podal připomínky. Proto bylo nutné veřejnou zakázku vyhlásit znovu. „Dnes už máme definitivního vítěze. Očekávám, že na podzim se začne a většina prací bude přibližné v polovině příštího roku,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO).

Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným úpravám se má stát bezpečnější. (srpen 2025)
Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným úpravám se má stát bezpečnější. (srpen 2025)
Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným úpravám se má stát bezpečnější. (srpen 2025)
Silnice vedoucí kolem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Díky chystaným úpravám se má stát bezpečnější. (srpen 2025)
8 fotografií

Zakázka má několik etap, každá potrvá několik měsíců. „Mělo by to být za provozu, protože stavebně-technické řešení, jako je výstavba nových zálivů pro MHD, by se nemělo tolik dotýkat provozu. Mělo by být umožněno to objet,“ nastínil průběh prací primátor.

Nový semafor vznikne na křižovatce ulic Bělehradská, Malátova a Na Spojce. Na křižovatce ulic Sociální péče, Krušnohorská a Bělehradská se počítá s opravou chodníků a úpravou přechodů pro chodce. Také tady vznikne nový semafor. Poblíž zastávky Sociální péče rovněž přibudou semafory a úpravami se zvýší bezpečnost přechodu pro chodce.

Nevyužívaný prostor pro městskou hromadnou dopravu u vjezdu k sídlu krajské záchranné služby zanikne, záliv na protější straně bude zachován kvůli případným úpravám semaforů.

U vjezdu do Masarykovy nemocnice a nedaleké čerpací stanice se budou rovněž upravovat chodníky a přechody pro chodce. Počítá se s přesunem zastávky Masarykova nemocnice ve směru na Bukov pod křižovatku. Také na této křižovatce bude semafor. Další přechod u zastávky Bukov, sanatorium se posune asi o osm metrů ve směru na Bukov, rovněž ho doplní světelná signalizace.

Semafory budou upřednostňovat průjezd záchranných složek a MHD.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Přejmenujme Ústecký kraj, vyzývá starosta kvůli lepší image. Vymyslel i nový název

S návrhem na přejmenování Ústeckého kraje přišel starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu. Cílem je setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí,...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

„Můžeme do vlády nastoupit zítra a uděláme tam za měsíc víc, než oni za čtyři roky,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš ve středu v podvečer v Roudnici nad Labem. „Karel Havlíček už má sepsaných prvních...

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější

Letos na podzim začnou v Ústí nad Labem stavbaři pracovat na zvýšení bezpečnosti čtyřproudé dopravní tepny u Masarykovy nemocnice. Město změny vyjdou zhruba na 65 milionů korun bez DPH. Součástí...

11. srpna 2025  7:04

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Jakub Lauko demonstroval sílu přátelství. Pět let tady už Ondřej Buchtela není, přesto pro svého kamaráda uspořádal sobotní benefici v Chomutově plnou hvězd. Reprezentant, který posílil Pardubice, si...

11. srpna 2025  6:26

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

10. srpna 2025  12:29

Plachý, nástupce legendy Varnsdorfu: Prubířská zkouška, ale obstojíme

Legendární Vlastimil Gabriel, který ve fotbalovém Varnsdorfu působí v různých pozicích přes 60 let, poznal Jana Plachého už jako dítě. Když se v roce 1972 narodil, jeho táta tu hrál třetí ligu. „Máme...

10. srpna 2025  10:50

Obytňák napěchovaný českou keramikou. Nizozemec přivezl muzeu 35letou sbírku

Krásně zbarvené a geometricky vyvedené keramické čajové soupravy, konvičky, hodiny či vázy si mohou prohlédnout návštěvníci teplického Regionálního muzea. Exponáty jsou součástí výstavy nazvané...

10. srpna 2025  8:45

Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká

Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...

10. srpna 2025  7:48

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul...

9. srpna 2025  23:44

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

Zatím nejlepší slávistický výkon v sezoně. Hlavně ve druhém poločase. Mistr fotbalové ligy ve 4. kole doma porazil Teplice 3:0, po gólu Lukáše Provoda se po přestávce krátce po sobě prosadili...

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  23:04

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

9. srpna 2025  21:37

Poškozené trakční vedení v Ústí zastavilo dopravu, stovky lidí museli evakuovat

V sobotu po 17. hodině se na hlavním nádraží v Ústí nad Labem při jízdě nákladního vlaku poškodil sběrač lokomotivy a následně i trakční vedení. Na místě uvízl mezinárodní expres Hungaria, z něhož...

9. srpna 2025  21:35

Ústí chystá návrat Nekoly. Bývalý reprezentační kouč má být Žabovým supervizorem

Volejbalové Ústí nad Labem chystá jeden velký návrat. Tým, který dvakrát za sebou bojoval o záchranu extraligy v baráži, chce angažovat Michala Nekolu, jenž tu v minulosti slavil dva tituly jako hráč...

9. srpna 2025  11:32

Dior pro vás za 450 korun. Malebné Hřensko zůstává tržnicí obří razii navzdory

Dva měsíce po zátahu celníků v Hřensku, obci, která je vstupní branou do Národního parku České Švýcarsko a velkou vietnamskou tržnicí, jsou padělky zpět. Při razii celníci v tajných skladech zabavili...

9. srpna 2025  8:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.