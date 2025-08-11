Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější

Město už v minulosti vítěze zakázky vybralo, ale druhý v pořadí podal připomínky. Proto bylo nutné veřejnou zakázku vyhlásit znovu. „Dnes už máme definitivního vítěze. Očekávám, že na podzim se začne a většina prací bude přibližné v polovině příštího roku,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO).
Zakázka má několik etap, každá potrvá několik měsíců. „Mělo by to být za provozu, protože stavebně-technické řešení, jako je výstavba nových zálivů pro MHD, by se nemělo tolik dotýkat provozu. Mělo by být umožněno to objet,“ nastínil průběh prací primátor.
Nový semafor vznikne na křižovatce ulic Bělehradská, Malátova a Na Spojce. Na křižovatce ulic Sociální péče, Krušnohorská a Bělehradská se počítá s opravou chodníků a úpravou přechodů pro chodce. Také tady vznikne nový semafor. Poblíž zastávky Sociální péče rovněž přibudou semafory a úpravami se zvýší bezpečnost přechodu pro chodce.
Nevyužívaný prostor pro městskou hromadnou dopravu u vjezdu k sídlu krajské záchranné služby zanikne, záliv na protější straně bude zachován kvůli případným úpravám semaforů.
U vjezdu do Masarykovy nemocnice a nedaleké čerpací stanice se budou rovněž upravovat chodníky a přechody pro chodce. Počítá se s přesunem zastávky Masarykova nemocnice ve směru na Bukov pod křižovatku. Také na této křižovatce bude semafor. Další přechod u zastávky Bukov, sanatorium se posune asi o osm metrů ve směru na Bukov, rovněž ho doplní světelná signalizace.
Semafory budou upřednostňovat průjezd záchranných složek a MHD.