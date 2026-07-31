Ústecký kraj tak chce symbolicky propojit průmyslovou historii regionu s unikátním archeologickým nálezem pozůstatků mamutů v ústecké čtvrti Bukov. Paleolitické naleziště objevené v roce 2024 na místě, kde se teď staví justiční palác, se zařadilo mezi nejvýznamnější ve střední Evropě. Archeologové objevili pozůstatky nejméně 19 mamutů srstnatých a dalších zvířat a nástrojů ze starší doby kamenné.
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Materiál darovaly kraji Severočeské doly. Výtvarníci si v depu železného materiálu vybrali nejvhodnější části pro skulpturu. Mezi největší kusy patří dva korečky z nejvýkonnějšího skrývkového rypadla K 10 000 nebo dvě housenice ze shazovacího vozu.
„Kovový odpad jsme poskytli Ústeckému kraji formou daru. I pro nás je lákavé, že pozůstatky naší těžební techniky budou dál žít v podobě uměleckého díla,“ uvedl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.
Sochu vytvoří umělci z firmy REC Group, která stojí za projektem Kovozoo u Uherského Hradiště. Je známá tvorbou zvířat a dalších objektů v životní velikosti z recyklovaného kovového odpadu.
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VIDEO: Unikátní objev zblízka. Prohlédněte si obří mamutí naleziště v Ústí
V budoucnu by se socha mohla přestěhovat do expozice, kterou chce kraj připravit. Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková uvedla, že kraj uvažuje o uspořádání ankety, jak by se mamut měl jmenovat.
Vedle kosterních pozůstatků mamutů archeologové našli kosti srstnatých nosorožců, sobů, koní i kamenné nástroje a ohniště. Nyní postupně zpracovávají získaná data. V plánu je interaktivní 3D průvodce, který by návštěvníkům umožnil vyhledávat a identifikovat jednotlivé nálezy podle tematických vrstev. Uvažuje se o vytvoření 3D virtuální reality krajiny Bukova v době ledové, která by přiblížila podobu tehdejší přírody a způsob života předků.
Ústečtí historici mají zájem, aby se nález nějak prezentoval i v samotném justičním paláci.
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8. října 2025