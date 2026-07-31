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Z rypadla bude mamut. Umělci vyrobí unikátní sochu ze šrotu těžařských strojů

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  13:18
Kovový materiál z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů naložený na dva...

Kovový materiál z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů naložený na dva nákladní vozy odjel do Brna. Tam z něj umělci vytvoří sochu mamuta. | foto: Severočeské doly

Kovový materiál z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů naložený na dva...
Archeologové na místě nálezu mamutích pozůstatků na stavbě Justičního paláce v...
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Mamutí pozůstatky nalezené při stavbě Justičního paláce v Ústí nad Labem...
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Dva nákladní vozy s kovovým materiálem z bývalých rypadel a dalších uhelných strojů odjely z Dolů Bílina. Deset tun železa míří do Brna, tam z něj umělci vytvoří sochu mamuta. Dílo se na počátku příštího roku vrátí do Ústí nad Labem, kde archeologové našli pozůstatky těchto pravěkých zvířat. Socha bude stát před krajským úřadem.

Ústecký kraj tak chce symbolicky propojit průmyslovou historii regionu s unikátním archeologickým nálezem pozůstatků mamutů v ústecké čtvrti Bukov. Paleolitické naleziště objevené v roce 2024 na místě, kde se teď staví justiční palác, se zařadilo mezi nejvýznamnější ve střední Evropě. Archeologové objevili pozůstatky nejméně 19 mamutů srstnatých a dalších zvířat a nástrojů ze starší doby kamenné.

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Materiál darovaly kraji Severočeské doly. Výtvarníci si v depu železného materiálu vybrali nejvhodnější části pro skulpturu. Mezi největší kusy patří dva korečky z nejvýkonnějšího skrývkového rypadla K 10 000 nebo dvě housenice ze shazovacího vozu.

„Kovový odpad jsme poskytli Ústeckému kraji formou daru. I pro nás je lákavé, že pozůstatky naší těžební techniky budou dál žít v podobě uměleckého díla,“ uvedl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Sochu vytvoří umělci z firmy REC Group, která stojí za projektem Kovozoo u Uherského Hradiště. Je známá tvorbou zvířat a dalších objektů v životní velikosti z recyklovaného kovového odpadu.

VIDEO: Unikátní objev zblízka. Prohlédněte si obří mamutí naleziště v Ústí

V budoucnu by se socha mohla přestěhovat do expozice, kterou chce kraj připravit. Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková uvedla, že kraj uvažuje o uspořádání ankety, jak by se mamut měl jmenovat.

Vedle kosterních pozůstatků mamutů archeologové našli kosti srstnatých nosorožců, sobů, koní i kamenné nástroje a ohniště. Nyní postupně zpracovávají získaná data. V plánu je interaktivní 3D průvodce, který by návštěvníkům umožnil vyhledávat a identifikovat jednotlivé nálezy podle tematických vrstev. Uvažuje se o vytvoření 3D virtuální reality krajiny Bukova v době ledové, která by přiblížila podobu tehdejší přírody a způsob života předků.

Ústečtí historici mají zájem, aby se nález nějak prezentoval i v samotném justičním paláci.

8. října 2025
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